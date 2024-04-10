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تهديدات ومخاوف وإجراءات أمنية... ماذا يحدث في ملعب باريس سان جيرمان؟

2024-04-10 | 13:05
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تهديدات ومخاوف وإجراءات أمنية... ماذا يحدث في ملعب باريس سان جيرمان؟

‭‭ ‬‬شددت الشرطة الفرنسية الإجراءات الأمنية حول ملعب بارك دي برينس التابع لفريق باريس سان جيرمان الأربعاء في أعقاب تهديد تنظيم الدولة الإسلامية بشن هجمات مما يزيد المخاوف الأمنية قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.

ويلعب باريس سان جيرمان مع برشلونة في وقت لاحق بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مباراة سيشاهدها الملايين حول العالم.

وضاعفت إسبانيا وبريطانيا جهودهما هذا الأسبوع قبل مواجهات لأنديتهما في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء بعد أن دعا تنظيم الدولة الإسلامية لشن هجمات على ملاعب بما في ذلك بطائرات مسيرة.

وتثير هذه التهديدات قلقا خاصا بالنسبة لفرنسا، التي كانت هدفا منذ فترة طويلة للجماعات المتشددة، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في باريس في تموز وآب.

وفي استاد بارك دي برينس التابع لفريق باريس سان جيرمان بدأت الشرطة اليوم الأربعاء في سحب السيارات المتوقفة ووضع كتل خرسانية.

وأشرف كبار الضباط على هذه العمليات.

وقال أنتوني دي أوليفيرا أحد سكان باريس "يمكننا أن نرى الكثير من الشاحنات وعدد كبير من رجال الشرطة. هذا يبعث على الاطمئنان. لم تنشر السلطات كل شيء بعد، لكننا نشعر بالأمان".

وقالت إسبانيا إنها نشرت أكثر من 2000 من قوات الأمن في مدريد استعدادا للمباريات التي تقام هناك.

وأمس الثلاثاء، أقيمت مباراة أرسنال وبايرن ميونيخ في لندن وريال مدريد ضد مانشستر سيتي في مدريد دون أي عوائق. ويلعب أتليتيكو مدريد مع بروسيا دورتموند في إسبانيا في دور الثمانية اليوم الأربعاء.

وتوقفت عدد من الشاحنات الصغيرة التابعة للشرطة في ساحة بلازا مايور في مدريد وأطلقت الشرطة طائرة مسيرة فيما استمتع مشجعو دورتموند بالمشروبات على شرفات المقاهي بالساحة الشهيرة ملوحين للطائرة المسيرة.

وأبلغ تيل شفانج (24 عاما)، أحد المشجعين، رويترز "تلاحظ التهديدات وبالطبع ينتابك على إثرها شعور بعدم الارتياح، لكنك لا تسمح لها بإفساد متعتك. نأمل ألا يحدث شيء".

وقال توني استانجيه رئيس أولمبياد باريس إن مستوى الأمن في الأولمبياد سيكون غير مسبوق، مبديا ثقته في قدرة فرنسا على تأمين الحدث.

وأبلغ الصحفيين "الأمن هو الأولوية فيما يتعلق بنجاح الأولمبياد. إذا قصّرنا في الأمن، فلن يكون للباقي أهمية".

وذكرت مجموعة (سايت انتليجنس) التي تتعقب منشورات تنظيم الدولة الإسلامية أن التنظيم حث قبل مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع أتباعه عبر منشور على تكرار هجوم ستاد دو فرانس الذي وقع في نوفمبر تشرين الثاني 2015. وتضمن المنشور صورة لملعب بارك دي برينس.

وأضافت المجموعة أن التنظيم دعا أنصاره في صورة أخرى لاستخدام طائرات مسيرة لمهاجمة الملاعب.
 
 
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