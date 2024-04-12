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رياضة
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يمنح جوائز مالية لرياضييه الفائزين بذهبية أولمبية... وهذه التفاصيل
2024-04-12 | 02:00
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الاتحاد الدولي لألعاب القوى يمنح جوائز مالية لرياضييه الفائزين بذهبية أولمبية... وهذه التفاصيل
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يمنح جوائز مالية لرياضييه الفائزين بذهبية أولمبية... وهذه التفاصيل
سيصبح الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أول اتحاد رياضي دولي يمنح جوائز مالية للفائزين بميدالية ذهبية في أم الألعاب خلال دورة الالعاب الاولمبية المقررة في باريس من 26 تموزالى الحادي عشر من اب المقبلين، كما اعلن الاربعاء.
وسيحصل الفائزون بالميدالية الذهبية في كل من المنافسات الـ48 في ألعاب القوى في باريس على 50 ألف دولار، على أن يبلغ اجمالي مجموع الجوائز 2.4 مليون دولار من حصة إيرادات اللجنة الأولمبية الدولية التي يتلقاها الاتحاد الدولي كل أربع سنوات.
كما سيحصل كل بطل أولمبي فردي على 50 ألف دولار، على ان تحصل فرق التتابع على المبلغ ذاته ليتم تقاسمها بين أعضاء الفريق.
وأضاف الاتحاد الدولي أن الجوائز المالية ستشمل الفائزين بالميداليات الفضية والبرونزية ايضا اعتبارا من أولمبياد 2028 في لوس أنجليس.
وقال رئيس الاتحاد الدولي البريطاني "سيباستيان كو" في بيان "إن تقديم الجوائز المالية للفائزين بالميداليات الذهبية الأولمبية يُعدّ لحظة محورية لألعاب القوى العالمية ورياضة أم الالعاب ككل، وهو ما يؤكد التزامنا بتمكين الرياضيين والاعتراف بالدور الحاسم الذي يلعبونه في نجاح أي دورة أولمبية".
واضاف "نحن الآن في وضع يسمح لنا أيضا بتكريم الفائزين بالميداليات الذهبية في باريس، مع الالتزام بمكافأة جميع الفائزين بالميداليات الثلاث في دورة الألعاب الأولمبية في لوس انجليس عام 2028"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وتابع "لا أعتقد أن هذا الامر يتعارض ولو بنسبة طفيفة مع المفهوم الذي تتحدث عنه اللجنة الأولمبية الدولية في كثير من الأحيان، وهو الاعتراف بالجهود التي يبذلها رياضيونا لتحقيق النجاح الشامل للألعاب".
*
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