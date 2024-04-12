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برنامج بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للعام المقبل: الافتتاح في أستراليا

2024-04-12 | 08:22
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برنامج بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للعام المقبل: الافتتاح في أستراليا

كشف الاتحاد الدولي للسيارات اليوم الجمعة عن برنامج بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للعام المقبل وبناء عليه سيقام السباق الافتتاحي للموسم المقبل في أستراليا لأول مرة في ستة أعوام بينما تغيب البحرين عن الجولة الافتتاحية للموسم.
 
وسينطلق الموسم المكون من 24 سباقا في 16 آذار في ملبورن وسينتهي في أبوظبي في السابع من كانون الأول بينما تحتفل البطولة بالذكرى 75 لانطلاقها.
 
وأقيم سباق جائزة البحرين الكبرى في الجولة الافتتاحية للموسم منذ 2021 بينما كان السباق السعودي في الجولة الثانية في البطولة منذ 2022.
 
وغابت فورمولا 1 عن حلبة ألبرت بارك في ملبورن في 2020 و2021 بسبب جائحة كوفيد-19 لكنها الآن ستستضيف الجولة الافتتاحية للموسم بدلا من مملكة البحرين المسلمة بسبب حلول شهر رمضان في آذار من العام المقبل.
 
وسيقام أول سباق أوروبي في حلبة إيمولا الإيطالية مباشرة قبل سباقي موناكو وإسبانيا. وستقام السباقات الثلاثة في ثلاثة أسابيع متتالية.
 
ووجه ستيفانو دومينيكالي رئيس فورمولا 1 ورئيسها التنفيذي الشكر إلى جميع الشركاء على التزامهم ودعمهم في وضع برنامج البطولة للموسم المقبل "ما يبشر بعام رائع آخر في فورمولا 1". وأضاف دومينيكالي في بيان "أود الإشادة بفرقنا وسائقينا في فورمولا 1 أبطال رياضتنا، وبجماهيرنا حول العالم لاستمرارهم في متابعة فورمولا 1 بهذا الحماس الهائل."
 
وسيتم الاعلان في وقت لاحق عن مواعيد التجارب والاختبارات وسباقات السرعة.
 
وتقام خلال الموسم الحالي ستة سباقات للسرعة في الصين وميامي والنمسا والولايات المتحدة (أوستن) والبرازيل وقطر.

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