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عشريني يحقق الرقم القياسي العالمي في رمي القرص... بعد 38 عاما!

2024-04-15 | 06:20
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عشريني يحقق الرقم القياسي العالمي في رمي القرص... بعد 38 عاما!

حطم الليتواني الشاب ميكولاس أليكنا الرقم القياسي العالمي لمسابقة رمي القرص والصامد منذ 38 عاماً، وذلك بتحقيقه 74.35 متراً الأحد خلال لقاء في رامولا بولاية أوكلاهوما الأميركية.
 
وحقق ابن الـ21 عاماً، الحائز على الفضية في مونديال 2022 والبرونزية في مونديال العام الماضي، الرقم القياسي العالمي خلال محاولته الخامسة في هذا اللقاء المخصص للرمي بالقرص حصراً.
 
وتفوق ألكينا على رقم الـ74.08 م الذي حققه يورغن شولت في 6 حزيران 1986 حين كان يدافع عن ألوان ألمانيا الشرقية.
 
وحتى إنجاز الأحد، كان رقم شولت القياسي الأقدم في ألعاب القوى بالمجمل، متفوقاً من حيث صموده على رقم الأميركي جيسي أوينز في الوثب الطويل والذي صمد 25 عاماً و79 يوماً.
 
وأليكنا هو نجل البطل الأولمبي السابق في رمي القرص فيرغيليوس أليكنا الذي فاز بالذهبية خلال ألعاب 2000 و2004.
 
وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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