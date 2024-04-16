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رياضة
ليبرون جيمس وكوري ودورانت يقودون "فريق أحلام" جديد في الالعاب الاولمبية
2024-04-16 | 12:07
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ليبرون جيمس وكوري ودورانت يقودون "فريق أحلام" جديد في الالعاب الاولمبية
أكدت وسائل إعلام أميركية متخصصة الثلاثاء أن نجوم الدوري الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس، ستيفن كوري، كيفن دورانت، جويل إمبيد وجايسون تايتوم سيشكلون، كما هو متوقع، "فريق أحلام" جديد في مسابقة كرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.
وأوضحت شبكة "إي إس بي إن" وموقع "ذي أثلتيك" أن الاتحاد الأميركي لكرة السلة اختار 11 لاعبا من أصل 12 لاعبا سيحاولون استعادة مجد منتخب بلادهم الذي أنهى كأس العالم 2023 في المركز الرابع، من خلال الاحتفاظ باللقب الأولمبي الذي لم يفلت من الأميركيين منذ حصولهم على الميدالية البرونزية عام 2004 في أثينا عندما توجت الأرجنتين بالميدالية الذهبية.
وإلى جانب نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس الذي أعرب مرات عدة عن رغبته في أن يجذب معه أسماء كبيرة من الدوري الاميركي للمحترفين إلى باريس، سيشارك نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري في أول دورة أولمبية في مسيرته الاحترافية.
وسيكون معهما جناح فينيكس صنز والزميل السابق لكوري في ووريرز كيفن دورانت الذي يشارك في الألعاب الاولمبية بشكل مستمر منذ عام 2012، لاعبا رابعا توج بلقب أفضل لاعب في الدوري الاميركي للمحترفين (في عام 2023) في شخص لاعب ارتكاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني الأصل جويل إمبيد الذي تم تجنيسه مؤخرًا.
وسيضم المنتخب الذي سيشرف عليه مدرب ووريرز ستيف كير، نجوم ليكرز الآخر أنتوني ديفيس وميامي هيت بام أديبايو، وبوسطن سلتيكس جايسون تايتوم وجرو هوليداي، وزميل دورانت في فينيكس ديفن بوكر، والشاب أنتوني إدواردز وتايريز هاليبرتون الوحيدان اللذان كان ضمن تشكيلة الولايات المتحدة في مونديال 2023.
ولم يتم الكشف حتى الآن عن اسم اللاعب الـ12 الأخير في التشكيلة. وأوضح موقع "ذي أثلتيك" أنه من الممكن أن يكون لاعب لوس أنجليس كليبرز كواهي لينارد.
*
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