وفاة الالماني هولسنباين بطل مونديال 1974

تُوفي برند هولسنباين الفائز بكأس العالم لكرة القدم عام 1974 مع ألمانيا الغربية الى جانب فرانتس بكنباور وغيرد مولر، عن عمر 78 عاما، حسب ما أعلن الثلاثاء ناديه أيتراخت فرانكفورت حيث لعب لسنوات طويلة.



وسجّل هولسنباين الذي شغل مركز المهاجم والجناح، خمسة اهداف في اربعين مباراة مع ألمانيا الغربية.



وفي نهائي كأس العالم عام 1874 بمواجهة هولندا في ميونيخ، حصل هولسنباين على ركلة الجزاء التي سجلها مواطنه بول برايتنر والتي عادلت النتيجة 1-1.



وتعرّض هولسنباين على خلفية تلك الركلة لانتقادات عنيفة من قبل الجماهير الهولندية التي اعتبرت انه رمى نفسه بشكل مبالغ فيه، الا انّ اللاعب اصر طوال حياته انّها كانت "ركلة جزاء واضحة".



سجّل غيرد مولر هدف الفوز الحاسم في اواخر الشوط الاول وفازت ألمانيا بلقبها الثاني في كأس العالم (2-1).



وفي نهائي كأس اوروبا 1976، سجّل هولسنباين هدفا متأخرا معادلا النتيجة 2-2 امام تشيكوسلوفاكيا، لكنّ المانيا خسرت اللقاء بركلات الترجيح.



على مستوى الاندية، قضى معظم مسيرته في صفوف فرانكفورت، حيث يبقى حتى اللحظة هدّافه التاريخي بـ160 هدفا في 420 مباراة.



فاز معه بلقب كأس ألمانيا ثلاث مرات إضافة الى كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليًا) في مسيرة دامت 14 عاما في صفوف فرانكفورت.



بعد رحيله عن الفريق الالماني، امضى سنوات عدّة في الولايات المتحدة مع فورت لودرديل سترايكرز، ممفيس أميركانز وبالتيمور بلاست.



عاد بعدها الى فرانكفورت حيث عمل مع النادي كإداري وكشّاف.



وقال الرئيس التنفيذي للنادي أكسل هيلمان "كان لبرند هولسنباين تأثير كبير على أينتراخت فرانكفورت طوال ما يقارب 60 عامًا".



وتابع "لم نفقد فقط أحد الشخصيات المميزة في نادينا، ولكن أيضًا موظفًا مخلصًا وصديقًا عزيزًا".