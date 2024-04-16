الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

وفاة الالماني هولسنباين بطل مونديال 1974

2024-04-16 | 13:24
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وفاة الالماني هولسنباين بطل مونديال 1974

تُوفي برند هولسنباين الفائز بكأس العالم لكرة القدم عام 1974 مع ألمانيا الغربية الى جانب فرانتس بكنباور وغيرد مولر، عن عمر 78 عاما، حسب ما أعلن الثلاثاء ناديه أيتراخت فرانكفورت حيث لعب لسنوات طويلة.

وسجّل هولسنباين الذي شغل مركز المهاجم والجناح، خمسة اهداف في اربعين مباراة مع ألمانيا الغربية.

وفي نهائي كأس العالم عام 1874 بمواجهة هولندا في ميونيخ، حصل هولسنباين على ركلة الجزاء التي سجلها مواطنه بول برايتنر والتي عادلت النتيجة 1-1.

وتعرّض هولسنباين على خلفية تلك الركلة لانتقادات عنيفة من قبل الجماهير الهولندية التي اعتبرت انه رمى نفسه بشكل مبالغ فيه، الا انّ اللاعب اصر طوال حياته انّها كانت "ركلة جزاء واضحة".

سجّل غيرد مولر هدف الفوز الحاسم في اواخر الشوط الاول وفازت ألمانيا بلقبها الثاني في كأس العالم (2-1).

وفي نهائي كأس اوروبا 1976، سجّل هولسنباين هدفا متأخرا معادلا النتيجة 2-2 امام تشيكوسلوفاكيا، لكنّ المانيا خسرت اللقاء بركلات الترجيح.

على مستوى الاندية، قضى معظم مسيرته في صفوف فرانكفورت، حيث يبقى حتى اللحظة هدّافه التاريخي بـ160 هدفا في 420 مباراة.

فاز معه بلقب كأس ألمانيا ثلاث مرات إضافة الى كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليًا) في مسيرة دامت 14 عاما في صفوف فرانكفورت.

بعد رحيله عن الفريق الالماني، امضى سنوات عدّة في الولايات المتحدة مع فورت لودرديل سترايكرز، ممفيس أميركانز وبالتيمور بلاست.

عاد بعدها الى فرانكفورت حيث عمل مع النادي كإداري وكشّاف.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي أكسل هيلمان "كان لبرند هولسنباين تأثير كبير على أينتراخت فرانكفورت طوال ما يقارب 60 عامًا".

وتابع "لم نفقد فقط أحد الشخصيات المميزة في نادينا، ولكن أيضًا موظفًا مخلصًا وصديقًا عزيزًا".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

الالماني

هولسنباين

مونديال

LBCI التالي
انفصال اللاعب البرازيلي كاكا عن زوجته... والأخيرة تكشف: "المشكلة أنه مثالي جداً"
عشريني يحقق الرقم القياسي العالمي في رمي القرص... بعد 38 عاما!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-04-14

وفاة الممثلة المصرية المعتزلة شيرين سيف النصر عن عمر 56 عاما

LBCI
رياضة
2024-04-13

في حياته ووفاته لاعب الفوتبول الاميركي او جي سيمبسون يتصدر اخبار وسائل الاعلام

LBCI
منوعات
2024-04-13

بعد أن تحدّى توقعات الأطباء... وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر 62 عامًا!

LBCI
منوعات
2024-04-12

وفاة شاب في بلد عربي... أضرم النار في نفسه: والسبب يتعلّق بالشرطة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

انطلاق المشوار التقليدي للشعلة الأولمبية من اليونان قبل حوالى المئة يوم على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

LBCI
رياضة
12:07

ليبرون جيمس وكوري ودورانت يقودون "فريق أحلام" جديد في الالعاب الاولمبية

LBCI
رياضة
06:50

انفصال اللاعب البرازيلي كاكا عن زوجته... والأخيرة تكشف: "المشكلة أنه مثالي جداً"

LBCI
رياضة
2024-04-15

عشريني يحقق الرقم القياسي العالمي في رمي القرص... بعد 38 عاما!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

حرب غزة في قلب كاليفورنيا

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 16-4-2024

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:59

سامسونغ تستعيد صدارة سوق الهواتف الذكية في العالم

LBCI
أخبار لبنان
07:36

كرامي‎ بعد لقاء تكتل" التوافق الوطنيّ" باللجنة الخماسية: لا حلّ ولا خلاص الا بالحوار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

في واشنطن... لبنان حاضر في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

انطلاق المشوار التقليدي للشعلة الأولمبية من اليونان قبل حوالى المئة يوم على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

حرب غزة في قلب كاليفورنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

بـ٣ فائزين... جائزة بيروت للتطوع تختتم "بيروت عاصمة الشباب العربي"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

قطاع الزراعة والصناعات الغذائية واعد... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

سفراء الخماسية يستكملون لقاءاتهم: هل من رئيس قريبا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

هل من بديل لليد العاملة غير اللبنانية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

كيف تقرأ واشنطن التهديدات الاسرائيلية - الايرانية بالتصعيد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

هذه هي الصواريخ والمسيّرات الايرانية التي أضاءت سماء إسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:24

شركة طيران الشرق الأوسط تلغي رحلتيها إلى دبي

LBCI
أمن وقضاء
01:41

جريمة قتل مروعة في صيدا: قطّعها ودفنها في الحديقة

LBCI
منوعات
10:26

"ثبتوه على الأرض فابتسم ابتسامة عريضة"... حقائق صادمة عن المراهق الذي طعن الأسقف مار ماري إيمانويل! (صور)

LBCI
امن وقضاء
07:28

جريمة قتل في العزونية قضاء عاليه... ما الدوافع؟

LBCI
فنّ
05:46

سيارة عبد الله بالخير تصدم الجمهور.. هيكلها الخارجي من الجوخ! (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع سعر المحروقات...ماذا عن الغاز؟

LBCI
منوعات
15:22

"زوجها كسرها من الخبيط"... بعد أن ظهرت بعين دامية: هل تعرضت شروق للضرب على يد دكتور فود؟ (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
00:59

مهاجم الأسقف مار ماري عمانوئيل يبلغ من العمر 15 عامًا..الهجوم اعتُبر "عملًا ارهابيًا"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More