الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
21
o
الجنوب
22
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
21
o
الجنوب
22
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
وفاة الالماني هولسنباين بطل مونديال 1974
2024-04-16 | 13:24
شارك
2
min
وفاة الالماني هولسنباين بطل مونديال 1974
تُوفي برند هولسنباين الفائز بكأس العالم لكرة القدم عام 1974 مع ألمانيا الغربية الى جانب فرانتس بكنباور وغيرد مولر، عن عمر 78 عاما، حسب ما أعلن الثلاثاء ناديه أيتراخت فرانكفورت حيث لعب لسنوات طويلة.
وسجّل هولسنباين الذي شغل مركز المهاجم والجناح، خمسة اهداف في اربعين مباراة مع ألمانيا الغربية.
وفي نهائي كأس العالم عام 1874 بمواجهة هولندا في ميونيخ، حصل هولسنباين على ركلة الجزاء التي سجلها مواطنه بول برايتنر والتي عادلت النتيجة 1-1.
وتعرّض هولسنباين على خلفية تلك الركلة لانتقادات عنيفة من قبل الجماهير الهولندية التي اعتبرت انه رمى نفسه بشكل مبالغ فيه، الا انّ اللاعب اصر طوال حياته انّها كانت "ركلة جزاء واضحة".
سجّل غيرد مولر هدف الفوز الحاسم في اواخر الشوط الاول وفازت ألمانيا بلقبها الثاني في كأس العالم (2-1).
وفي نهائي كأس اوروبا 1976، سجّل هولسنباين هدفا متأخرا معادلا النتيجة 2-2 امام تشيكوسلوفاكيا، لكنّ المانيا خسرت اللقاء بركلات الترجيح.
على مستوى الاندية، قضى معظم مسيرته في صفوف فرانكفورت، حيث يبقى حتى اللحظة هدّافه التاريخي بـ160 هدفا في 420 مباراة.
فاز معه بلقب كأس ألمانيا ثلاث مرات إضافة الى كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليًا) في مسيرة دامت 14 عاما في صفوف فرانكفورت.
بعد رحيله عن الفريق الالماني، امضى سنوات عدّة في الولايات المتحدة مع فورت لودرديل سترايكرز، ممفيس أميركانز وبالتيمور بلاست.
عاد بعدها الى فرانكفورت حيث عمل مع النادي كإداري وكشّاف.
وقال الرئيس التنفيذي للنادي أكسل هيلمان "كان لبرند هولسنباين تأثير كبير على أينتراخت فرانكفورت طوال ما يقارب 60 عامًا".
وتابع "لم نفقد فقط أحد الشخصيات المميزة في نادينا، ولكن أيضًا موظفًا مخلصًا وصديقًا عزيزًا".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
الالماني
هولسنباين
مونديال
التالي
انفصال اللاعب البرازيلي كاكا عن زوجته... والأخيرة تكشف: "المشكلة أنه مثالي جداً"
عشريني يحقق الرقم القياسي العالمي في رمي القرص... بعد 38 عاما!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-04-14
وفاة الممثلة المصرية المعتزلة شيرين سيف النصر عن عمر 56 عاما
فنّ
2024-04-14
وفاة الممثلة المصرية المعتزلة شيرين سيف النصر عن عمر 56 عاما
0
رياضة
2024-04-13
في حياته ووفاته لاعب الفوتبول الاميركي او جي سيمبسون يتصدر اخبار وسائل الاعلام
رياضة
2024-04-13
في حياته ووفاته لاعب الفوتبول الاميركي او جي سيمبسون يتصدر اخبار وسائل الاعلام
0
منوعات
2024-04-13
بعد أن تحدّى توقعات الأطباء... وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر 62 عامًا!
منوعات
2024-04-13
بعد أن تحدّى توقعات الأطباء... وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر 62 عامًا!
0
منوعات
2024-04-12
وفاة شاب في بلد عربي... أضرم النار في نفسه: والسبب يتعلّق بالشرطة!
منوعات
2024-04-12
وفاة شاب في بلد عربي... أضرم النار في نفسه: والسبب يتعلّق بالشرطة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انطلاق المشوار التقليدي للشعلة الأولمبية من اليونان قبل حوالى المئة يوم على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انطلاق المشوار التقليدي للشعلة الأولمبية من اليونان قبل حوالى المئة يوم على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
0
رياضة
12:07
ليبرون جيمس وكوري ودورانت يقودون "فريق أحلام" جديد في الالعاب الاولمبية
رياضة
12:07
ليبرون جيمس وكوري ودورانت يقودون "فريق أحلام" جديد في الالعاب الاولمبية
0
رياضة
06:50
انفصال اللاعب البرازيلي كاكا عن زوجته... والأخيرة تكشف: "المشكلة أنه مثالي جداً"
رياضة
06:50
انفصال اللاعب البرازيلي كاكا عن زوجته... والأخيرة تكشف: "المشكلة أنه مثالي جداً"
0
رياضة
2024-04-15
عشريني يحقق الرقم القياسي العالمي في رمي القرص... بعد 38 عاما!
رياضة
2024-04-15
عشريني يحقق الرقم القياسي العالمي في رمي القرص... بعد 38 عاما!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حرب غزة في قلب كاليفورنيا
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حرب غزة في قلب كاليفورنيا
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 16-4-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 16-4-2024
0
علوم وتكنولوجيا
11:59
سامسونغ تستعيد صدارة سوق الهواتف الذكية في العالم
علوم وتكنولوجيا
11:59
سامسونغ تستعيد صدارة سوق الهواتف الذكية في العالم
0
أخبار لبنان
07:36
كرامي بعد لقاء تكتل" التوافق الوطنيّ" باللجنة الخماسية: لا حلّ ولا خلاص الا بالحوار
أخبار لبنان
07:36
كرامي بعد لقاء تكتل" التوافق الوطنيّ" باللجنة الخماسية: لا حلّ ولا خلاص الا بالحوار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في واشنطن... لبنان حاضر في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في واشنطن... لبنان حاضر في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انطلاق المشوار التقليدي للشعلة الأولمبية من اليونان قبل حوالى المئة يوم على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انطلاق المشوار التقليدي للشعلة الأولمبية من اليونان قبل حوالى المئة يوم على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حرب غزة في قلب كاليفورنيا
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حرب غزة في قلب كاليفورنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بـ٣ فائزين... جائزة بيروت للتطوع تختتم "بيروت عاصمة الشباب العربي"
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بـ٣ فائزين... جائزة بيروت للتطوع تختتم "بيروت عاصمة الشباب العربي"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية واعد... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية واعد... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سفراء الخماسية يستكملون لقاءاتهم: هل من رئيس قريبا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سفراء الخماسية يستكملون لقاءاتهم: هل من رئيس قريبا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل من بديل لليد العاملة غير اللبنانية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل من بديل لليد العاملة غير اللبنانية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
كيف تقرأ واشنطن التهديدات الاسرائيلية - الايرانية بالتصعيد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
كيف تقرأ واشنطن التهديدات الاسرائيلية - الايرانية بالتصعيد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هذه هي الصواريخ والمسيّرات الايرانية التي أضاءت سماء إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هذه هي الصواريخ والمسيّرات الايرانية التي أضاءت سماء إسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:24
شركة طيران الشرق الأوسط تلغي رحلتيها إلى دبي
أخبار لبنان
14:24
شركة طيران الشرق الأوسط تلغي رحلتيها إلى دبي
2
أمن وقضاء
01:41
جريمة قتل مروعة في صيدا: قطّعها ودفنها في الحديقة
أمن وقضاء
01:41
جريمة قتل مروعة في صيدا: قطّعها ودفنها في الحديقة
3
منوعات
10:26
"ثبتوه على الأرض فابتسم ابتسامة عريضة"... حقائق صادمة عن المراهق الذي طعن الأسقف مار ماري إيمانويل! (صور)
منوعات
10:26
"ثبتوه على الأرض فابتسم ابتسامة عريضة"... حقائق صادمة عن المراهق الذي طعن الأسقف مار ماري إيمانويل! (صور)
4
امن وقضاء
07:28
جريمة قتل في العزونية قضاء عاليه... ما الدوافع؟
امن وقضاء
07:28
جريمة قتل في العزونية قضاء عاليه... ما الدوافع؟
5
فنّ
05:46
سيارة عبد الله بالخير تصدم الجمهور.. هيكلها الخارجي من الجوخ! (فيديو)
فنّ
05:46
سيارة عبد الله بالخير تصدم الجمهور.. هيكلها الخارجي من الجوخ! (فيديو)
6
اقتصاد
02:08
ارتفاع سعر المحروقات...ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
02:08
ارتفاع سعر المحروقات...ماذا عن الغاز؟
7
منوعات
15:22
"زوجها كسرها من الخبيط"... بعد أن ظهرت بعين دامية: هل تعرضت شروق للضرب على يد دكتور فود؟ (فيديو)
منوعات
15:22
"زوجها كسرها من الخبيط"... بعد أن ظهرت بعين دامية: هل تعرضت شروق للضرب على يد دكتور فود؟ (فيديو)
8
أخبار دولية
00:59
مهاجم الأسقف مار ماري عمانوئيل يبلغ من العمر 15 عامًا..الهجوم اعتُبر "عملًا ارهابيًا"
أخبار دولية
00:59
مهاجم الأسقف مار ماري عمانوئيل يبلغ من العمر 15 عامًا..الهجوم اعتُبر "عملًا ارهابيًا"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More