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بعد 15 عاما على اعتزاله... بطل مونديال برازيلي يعود إلى ملاعب كرة القدم: من هو؟

2024-04-17 | 15:08
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بعد 15 عاما على اعتزاله... بطل مونديال برازيلي يعود إلى ملاعب كرة القدم: من هو؟

بعد 15 عاما على اعتزاله... بطل مونديال برازيلي يعود إلى ملاعب كرة القدم: من هو؟

أعلن بطل مونديال 1994 البرازيلي روماريو عودته عن قرار اعتزاله لمساعدة النادي الذي يرأسه يوم الثلاثاء الفائت وذلك بعد مغادرته ملاعب الكرة المستديرة قبل قرابة 15 عام، وفقاً لوكالة فرانس برس.
 وكتب روماريو عبر حسابه على إنستغرام "لن أشارك في كامل جولات البطولة، لكنني سألعب بعض المباريات مع فريق قلبي وأحقق حلمي الأخير: اللعب إلى جانب نجلي".  
وسيتشارك روماريو في صفوف أميركا الذي تأسس عام 1904 ويمر بأزمة اقتصادية، الهجوم مع نجله رومارينيو الذي انضم إلى صفوفه الفريق في آذار الماضي. 
 كما سيرتدي الدولي السابق (70 مباراة، 55 هدفا) قميص نادي أميركا دي ريو دي جانيرو الذي يرأسه منذ كانون الثاني والذي دافع عن ألوانه لفترة وجيزة في عام 2009، في دوري الدرجة الثانية لولاية ريو دي جانيرو الذي يبدأ في أيار وينتهي في آب المقبلين.
  وسيلعب الفريق المتوّج باللقب في دوري الدرجة الأولى لولاية ريو بداية عام 2025، حيث تتنافس فرق ريو التي تنتمي إلى نخبة الأندية البرازيلية، مثل فلامنغو وفلومينينسي وفاسكو دا غاما وبوتافوغو.  
ومنذ اعتزاله في 2009 بعد مسيرة طويلة مزخرة بالألقاب في دوري بلاده مع أندية فاسكو دا غاما، فلومينينسي، فلامنغو وفترة قضاها في أوروبا مع أيندهوفن الهولندي وبرشلونة وفالنسيا الإسبانيين، انخرط روماريو في السياسة وانتخب عضواً في مجلس الشيوخ عام 2015 وجُدّد له في عام 2022.  
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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