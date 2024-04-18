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الغاء مباريات الاعادة في كأس إنكلترا اعتبارا من الدور الأول... وهذه التفاصيل

2024-04-18 | 11:00
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الغاء مباريات الاعادة في كأس إنكلترا اعتبارا من الدور الأول... وهذه التفاصيل

الغاء مباريات الاعادة في كأس إنكلترا اعتبارا من الدور الأول... وهذه التفاصيل

سيتم الغاء مباريات الاعادة اعتبارا من الدور الاول لكأس انكلترا في كرة القدم بدءا من الموسم المقبل بحسب ما اعلن الاتحاد المحلي للعبة الخميس وذلك بموجب اتفاق مع الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان الاتحاد الإنكليزي ألغى بالفعل مباريات الإعادة اعتبارا من الدور الخامس وقال إنه تم الاتفاق على خطوة إلغائها تماما "في ضوء التغييرات في الجدول بسبب توسيع مسابقات الاتحاد الأوروبي.

فإعتبارا من الموسم المقبل، سيتضمن دوري أبطال أوروبا 64 مباراة إضافية، ما يزيد الضغط على الجدول المحلي.

وقال الاتحاد الإنكليزي إن كافة ادوار كأس انكلترا ستُقام في نهاية الاسبوع بما في ذلك الدور الخامس الذي أُقيم في منتصف الأسبوع خلال المواسم الخمسة الفائتة.

لن تكون هناك مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز في عطلات نهاية الأسبوع المخصصة للدورين الرابع والخامس بالإضافة إلى الدور ربع النهائي.

وتشارك فرق المستويين الثالث والرابع الإنكليزية في كأس انكلترا في الجولة الأولى، مع انضمام أندية الدوري الممتاز ودوري تشامبيونشيب، الدرجة الاولى، اعتبارا من الدور الثالث.

وينطلق الموسم الجديد 2024-2025 في الدوري الانكليزي الممتاز في منتصف اب، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
 
 
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