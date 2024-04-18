إلزام فريق يوفنتوس بدفع مبلغ ضخم لرونالدو كرواتب متأخرة... وهذه التفاصيل

إلزام فريق يوفنتوس بدفع مبلغ ضخم لرونالدو كرواتب متأخرة... وهذه التفاصيل

سيتوجّب على يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم دفع 9.7 مليون يورو للاعبه السابق البرتغالي "كريستيانو رونالدو" كرواتب متأخّرة عن موسم 2020 و2021، وفقاً لما أعلنته المحكمة الإيطالية الأربعاء.



وقالت المحكمة التي رفع رونالدو الدعوى إليها في قرارها إن "المحكمة تُلزم يوفنتوس تورينو بدفع مبلغ قدره 9.7 مليون يورو"، بالإضافة إلى الفوائد وتكاليف المحكمة.



ويُعادل المبلغ الفارق بين الراتب الفعلي الذي تلقاه رونالدو والذي كان يُفترض أن يتلقاه بعد خصم الضرائب والاقتطاعات الأخرى.



وطالب رونالدو الذي لعب في صفوف يوفنتوس ثلاثة مواسم قبل العودة إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي ومنه إلى النصر السعودي، بـ19.5 مليون يورو، لكن المحكمة خفّضت المبلغ بنسبة 50%.



ورفض يوفنتوس التعليق بعد تواصل وكالة "فرانس برس" معه، لكنه أشار إلى أنه سينشر بياناً "قريباً".



