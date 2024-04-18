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رياضة
عودة جائزة الصين الكبرى بعد غياب 5 سنوات... وسط خيبة السائقين
2024-04-18 | 15:11
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عودة جائزة الصين الكبرى بعد غياب 5 سنوات... وسط خيبة السائقين
عودة جائزة الصين الكبرى بعد غياب 5 سنوات... وسط خيبة السائقين
تعود بطولة العالم للفورمولا واحد إلى الصين للمرة الأولى منذ خمس سنوات حيث تُقام الجولة الخامسة على حلبة شنغهاي وتشهد برنامجاً مزدحماً يشمل سباق السبرينت السبت، لكن أعرب البعض عن الخيبة من الوقت المحدود المتاح للقيام ببعض التجارب على الحلبة التي أعيد تعبيد طرقاتها.
وكان متصدر البطولة سائق ريد بول الهولندي "ماكس فيرستابن" ونظيره في فيراري الإسباني "كارلوس ساينس" من بين أولئك الذين أعربوا عن شكوكهم بشأن الوقت المحدد للقيام بتدريبات على حلبة أعيد تعبيدها وغير معروفة للمواصفات الحالية لسيارات فورمولا واحد.
وأدى إغلاق حدود الصين أثناء وباء كوفيد-19 إلى عدم استضافة حلبة شنغهاي الدولية لسباق الجائزة الكبرى منذ نيسان 2019، عندما فاز بالسباق البريطاني "لويس هاميلتون" في سيارة مرسيدس وحلّ ثانيا زميله السابق الفنلندي "فالتيري بوتاس".
وتتضمن عطلة نهاية الأسبوع 60 دقيقة فقط من التجارب الحرة صباح الجمعة قبل التصفيات المؤهلة لسباق السرعة، ما يترك السائقين قلقين بشأن قلة الاستعداد.
وقال فيرستابن بطل العالم 3 مرات "أعتقد أن الأمر ليس رائعًا" في ما يتعلق اختيار فورمولا واحد للصين كأول مضمار لإقامة أول سباقات السبرينت الستة هذا الموسم.
وأضاف فيرستابن الذي لم يسبق له الفوز في الصين "عندما تكون بعيدًا عن المسار لفترة طويلة، فإنك لا تعرف أبدًا ما الذي ستختبره"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وسيكون هناك سائق واحد على الأقل راضٍ عن الحلبة، وهو سائق ساوبر الصيني "دجو غوانيو" الذي سيقود سيارته أمام جماهيره للمرة الأولى في فورمولا 1.
*
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