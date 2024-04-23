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بطولة إيطاليا... إنتر يتوج بلقبه الـ 20 بفوزه على ميلان في عقر داره
2024-04-23 | 01:37
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بطولة إيطاليا... إنتر يتوج بلقبه الـ 20 بفوزه على ميلان في عقر داره
توّج إنتر بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الـ 20 في تاريخه بفوزه على جاره اللدود مضيفه ميلان 2-1 في دربي ديلا مادونينا الإثنين، في ختام منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين.
سجل هدفي إنتر فرانتشيسكو أتشيربي (18) والفرنسي ماركوس تورام (49)، ولميلان الانكليزي فيكايو توموري (80).
ورفع إنتر رصيده في المركز الأول إلى 86 نقطة وابتعد بفارق 17 نقطة عن وصيفه ميلان الذي لم يعد بامكانه اللحاق به قبل 5 مراحل من النهاية.
وكانت المواجهة الاخيرة بين الفريقين في 16 أيلول الماضي انتهت لصالح "نيراتزوري" أيضاً بفوز ساحق 5-1، في حين يمر الـ "روسونيري" بفترة صعبة اذ يعود الفوز الاخير له إلى 6 نيسان/أبريل الحالي أمام ليتشي 3-0 في الدوري. مذاك خاض 4 مباريات في مختلف المسابقات، فتعادل في واحدة وخسر في ثلاث.
من ناحيته، تسلح إنتر بالارقام حيث لم يخسر منذ مطلع العام الحالي سوى مرة واحدة (أمام أتلتيكو مدريد الاسباني 1-2 في ثمن نهائي دوري الابطال) مقابل 16 فوزا وتعادلين، كما حافظ على سجله خالياً من الخسارة خارج معقله هذا الموسم في 16 مباراة (14 فوزا مقابل تعادلين).
-"لقد صنعنا التاريخ"-
وادخل سيموني إنزاغي مدرب إنتر تغييرين على تشكيلته، فزج بالغائبين بسبب الايقاف الفرنسي بنجامان بافار والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس اساسيين بدلا من الالماني يان بيسيك والتشيلي ألكسيس سانشيس، على غرار ستيفانو بيولي مدرب ميلان الذي وضع الجزائري اسماعيل بن ناصر والفرنسي أوليفييه جيرو على مقاعد البدلاء ودفع بدلا منهما بلاعبي الوسط الفرنسي ياسين عدلي والهولندي تيجاني رايندرز.
قال القائد مارتينيس بعد التتويج لمنصة "دازن" للبث التدفقي وهو على وشك البكاء "لقد عملنا كثيرا، عانينا كثيرا، قمنا بتغيير أكثر من عشرة لاعبين الصيف الماضي، نحن نستحق هذا اللقب".
وتابع: "لقد صنعنا التاريخ في الدوري الإيطالي، الفوز بلقب في مباراة دربي لم يحدث أبدا، هذا ما قلته لزملائي قبل هذه المباراة، كان علينا اغتنام هذه الفرصة".
وأكد بطل مونديال قطر 2022 وهداف الدوري "يجب أن نستمر على هذا الطريق، أشياء كثيرة ممكنة لهذا النادي العظيم".
- أتشيربي وتورام بطلا التتويج-
وافتتح إنتر التسجيل بعد ركنية من الجهة اليسرى نفذها فيديريكو ديماركو وحولها بافار برأسه إلى القائم الثاني ليتابعها أتشيربي غير المراقب برأسه ايضاً في الشباك (18)، في ثالث اهدافه في الدوري هذا الموسم.
وكاد مارتينيس متدصر ترتيب الهدافين (23 هدفاً) يضيف الثاني إلا أن كرته مرت فوق العارضة (25).
وانتظر ميلان حتى الدقيقة 29 لاقلاق راحة ضيفه بعد هجمة مرتدة وصلت منها الكرة إلى البرتغالي رافايل لياو سددها وتلقفها الحارس السويسري سان سومر.
واصاب تورام القائم الأيسر لمواطنه مايك مانيان حامي عرين ميلان بعد تمريرة من نيكولو باريلا (38)، قبل أن يتألق سومر بعد دقيقتين بصده تسديدة قوية من دافيدي كالابريا.
واضاف تورام الثاني بتسديدة من قدمه اليمنى عند حافة المنطقة (49)، رافعا رصيده إلى 12 هذا الموسم في الدوري.
واعاد المدافع توموري الامل لميلان بتقليصه الفارق برأسية بعدما تألق الحارس سومر بصد رأسية أولى من ماتيو غابيا (80).
وأخطأ سومر في التقاط الكرة بعد تمريرة عرضية لتسقط أمام المرمى، فكاد البديل السويسري نواه أوكافور يقضي على آمال إنتر إلا أن تسديدته بقدمه اليمنى لم تجد الشباك (83).
واطلق الحكم صافرة فوز إنتر بلقبه الـ 20 في تاريخه على وقع طرد مدافع ميلان الفرنسي تيو فرنانديز ونظيره في الفريق الضيف البديل الهولندي دنزل دومفريز بعد احتكاك بينهما في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يرفع البطاقة الحمراء مجددا في وجه مدافع ميلان الآخر كالابريا بسبب صفعه دافيدي فراتيسي (90+7).
-بولونيا يدنو من دوري الابطال-
ودنا بولونيا خطوة إضافية نحو حجز مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على مضيفه روما 3-1.
وسجل ثلاثية بولونيا كل من المغربي أسامة العزوزي (14) والهولندي جوشوا زيركزي (45) والبلجيكي اليكسيس سالميكرز (65)، والبديل الإيراني سردار أزمون هدف روما الوحيد (56).
ويتجه بولونيا الرابع مع 62 نقطة لانهاء الدوري ضمن المراكز الستة الاولى، وهذا ما فشل في تحقيقه منذ عام 1971، على الرغم من أن فريق المدرب تياغو موتا اهدر النقاط في مباراتيه الاخيرتين بتعادله سلبا أمام فروزينوني ومونتسا، قبل أن يعود في العاصمة روما إلى سكة الانتصارات.
في المقابل، تجمد رصيد روما عند 55 نقطة في المركز الخامس وبات تحت تهديد أتالانتا السادس وجاره اللدود لاتسيو السابع اللذين يتأخران عنه بفارق نقطة وثلاث نقاط توالياً، علما أن ايطاليا ضمنت حصولها على خمسة مقاعد في المسابقة القارية الأم بنسختها المحدّثة الموسم المقبل (2024-2025)، أي بزيادة مقعد عن الموسم الحالي.
وهي الخسارة الاولى لروما بعد سلسلة من سبع مباريات لم يتعرض خلالها للهزيمة في الـ "سيري أ" (5 انتصارات مقابل تعادلين)، وتحديداً منذ خسارته أمام إنتر 2-4 في المرحلة 24.
ولم ينتظر بولونيا كثيراً لافتتاح التسجيل بعد تمريرة من ريكاردو كالافيوري على الجهة اليسرى داخل المنطقة الجزاء سددها العزوزي بطريقة استعراضية بقدمه اليمنى لتستقر على يسار الحارس الصربي ميلي سفيلار بمساعدة القائم (14).
وهو الهدف الثاني للمغربي العزوزي (22 عاماً) القادم إلى بولونيا الصيف الماضي في 14 مباراة.
وتصدى قائم روما كرة البلجيكي سالميكرز من ركلة حرة من 22 مترا (42)، قبل أن يساهم الاخير في الهدف الثاني بتمريرة داخل منطقة الجزاء حولها العزوزي بصدره إلى الهولندي زيركزي فسددها على يسار الحارس سفيلار (45).
وسجل البديل أزمون بعد ثلاث دقائق من نزوله إلى أرض الملعب هدف تقليص الفارق اثر تمريرة من الشعراوي، قبل أن يعيد بولونيا الفارق إلى هدفين بفضل سالميكرز اثر هجمة مرتدة وتمريرة من زيركزي (65).
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