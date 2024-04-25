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تشيلي تحتضن بطولة العالم للدراجات على المضمار في 2025 بدلا من الأرجنتين

2024-04-25 | 02:30
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تشيلي تحتضن بطولة العالم للدراجات على المضمار في 2025 بدلا من الأرجنتين

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات الأربعاء أن بطولة العالم 2025 للدراجات على المضمار ستقام في سانتياجو في تشيلي بدلا من إقامتها في سان خوان بالأرجنتين طبقا لما تم إعلانه في وقت سابق.

وكانت الأرجنتين قد اختيرت في 2022 لاستضافة البطولة، لكن تشيلي ستحتضن الحدث للمرة الأولى، وذلك على حلبة "فيلودرومو بينالولن" في الفترة ما بين 15 و19 أكتوبر تشرين الأول 2025.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في أمريكا الجنوبية منذ نسخة 2014 التي أقيمت في كولومبيا.

وستقام نسخة العام الحالي من البطولة في الدنمرك في أكتوبر بينما تقام نسخة عام 2026 في الصين.

واتصلت رويترز بالاتحاد الدولي لكشف سبب تغيير مكان إقامة البطولة.

وتقام بطولة العالم سنويا وتتضمن مختلف المسابقات والمسافات، ويمثل فيها المتسابقون بلادهم.
 
 
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