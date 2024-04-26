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توقيع بروتوكول تعاون بين اللجنة الأولمبية اللبنانية والـ LBCI لمواكبة البعثة اللبنانية إلى أولمبياد باريس 2024 (صور)
2024-04-26 | 04:59
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توقيع بروتوكول تعاون بين اللجنة الأولمبية اللبنانية والـ LBCI لمواكبة البعثة اللبنانية إلى أولمبياد باريس 2024 (صور)
توقيع بروتوكول تعاون بين اللجنة الأولمبية اللبنانية والـ LBCI لمواكبة البعثة اللبنانية إلى أولمبياد باريس 2024 (صور)
وقّعت اللجنة الأولمبية اللبنانية ممثلة برئيسها الدكتور بيار جلخ والمؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال (LBCI ) ممثلة برئيس مجلس الإدارة الشيخ بيار الضاهر بروتوكول تعاون لمواكبة وتغطية تحضيرات ومنافسات البعثة اللبنانية التي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس – 2024 ) خلال الفترة من 26 تموز ولغاية 11 آب المقبلين .
وحضر حفل التوقيع الذي أقيم في مقر اللجنة الأولمبية في بعبدا إلى جانب الدكتور جلخ والشيخ الضاهر أعضاء في اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية تقدمهم كل من نائبي الرئيس جاك تامر وأسعد النخل والأمين العام جودت شاكر وأمين الصندوق المحامي فرنسوا سعادة وعضو اللجنة رافي ممجوغليان ورئيس القسم الرياضي في الـLBCI خالد مجاعص والإعلامية منى يعقوب من قسم الرياضة .
واستهل الحفل بكلمة ترحيب من المستشار الإعلامي للجنة الأولمبية حسان محيي الدين الذي رأى أن اللقاء إستثنائي لحدث إستثنائي وهو يعقد تحت عنوان المشاركة اللبنانية في الألعاب الأولمبية هذا العام وكيف يمكن المواكبة عبر الصورة الحضارية والكلمة المحفّزة .
وإفتتح الدكتور جلخ اللقاء بكلمة بإسمه الشخصي ونيابة عن أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية عبّر فيها عن سعادته قي إستقبال ضيفه الشيخ بيار الضاهر في مقر اللجنة الأولمبية بكل الحفاوة والتكريم وأن اللقاء هو لنكتب معاً صفحة من تاريخ لبنان الرياضي الذي نريده مشرقاً وفخوراً بأبنائه من الرياضيين والرياضيات أبطال وبطلات الأرز الذين يتحضرون لتمثيل لبنان في الألعاب الأولمبية ( باريس – 2024 ) الصيف المقبل .
وأكّد الدكتور جلخ على أهمية الشراكة بين LBCI واللجنة الأولمبية عبر بروتوكول يكون منصة للبعثة اللبنانية إلى الأولمبياد عبر الترويج لمشاركة فاعلة رغم التحديات والتغطية لمنافسات المباريات ومن خلال شاشة لطالما كانت على الدوام عامل دعم ورواج وتطوّر لغالبية الألعاب الرياضية الجماعية والفردية في لبنان وتشجيع المواهب خصوصاً في حدث رياضي هو الأبرز عالمياً ويقام كل 4 سنوات حيث الميدالية شرف كبير وإنجاز يسجله التاريخ وختم بالشكر للضاهرعلى ثقته بأبطال وبطلات البعثة اللبنانية إلى الألعاب الأولمبية آملاً إهداء فرح الإنتصارات للشعب اللبناني .
وردّ الشيخ الضاهر بكلمة وجّه فيها الشكر للجميع في اللجنة الأولمبية على الثقة في إختيار المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال للقيام بهذه المهمة الوطنية والتي ترتّب مسؤوليات خصوصاً في ظلّ الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان وكيف يمكن أن نقف إلى جانب الرياضيين ليكونوا بمنأى عن هذه الأجواء كي يرفعوا إسم لبنان .
وأوضح بأن المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال ستضع كل إمكاناتها للوقوف إلى جانب رياضيي ورياضيات البعثة اللبنانية كي نساهم معهم في تحقيق إنجاز الميدالية في أولمبياد باريس والتي غابت عن سجلنا منذ 40 سنة ونيّف وكلنا أمل وثقة بهؤلاء الشباب .
بعد ذلك وقّع كل من رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور بيار جلخ ورئيس مجلس الإدارة للمؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI اليشخ بيار الضاهر بروتوكول التعاون وتمّ تبادل النسختين بين الجانبين وسط أجواء مريحة على إيقاع تصفيق الحضور .
وختاماً قدّم الدكتور جلخ إلى الشيخ الضاهر درع اللجنة الأولمبية المذهّب عربون شكر وتقدير ثم أخذت الصور التذكارية وكوكتيل بالمناسبة .
وتجدر الإشارة إلى أن بروتوكول التعاون يلحظ في أساسياته الدور المنوط والمرتقب من محطة LBCI لجهة التغطية لمشاركة البعثة اللبنانية في الحدث الأولمبي عبر التحقيقات الإخبارية مع الإداريين والمدربين واللاعبين تتناول التحضيرات الفنية واللوجستية قبل السفر إلى باريس مع رسائل يومية لاحقاً من قلب الحدث تتناول نتائج منافسات البعثة عبر فريق ستوفده المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال إلى باريس لهذه الغاية .
*
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