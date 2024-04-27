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أولمبياد باريس 2024... الشعلة الأولمبية في طريقها إلى فرنسا

2024-04-27 | 08:25
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أولمبياد باريس 2024... الشعلة الأولمبية في طريقها إلى فرنسا

أولمبياد باريس 2024... الشعلة الأولمبية في طريقها إلى فرنسا

انطلقت سفينة ذات ثلاثة صواري اليوم السبت من أثينا باتجاه فرنسا، حاملةً شعلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للعام 2024 التي ستقام في فرنسا، كجزءٍ من مرحلة الاستعدادات الأخيرة قبل حفل افتتاح الأولمبياد في 26 تموز، وفق وكالة "رويترز".

وغادرت السفينة بيليم ميناء بيرايوس صباحاً في رحلة تستغرق 11 يوماً وستصل في الثامن من أيار إلى مدينة مرسيليا الواقعة في جنوب فرنسا والتي أسسها مستوطنون يونانيون قبل الميلاد بنحو 600 عام.

وتسلم منظمو أولمبياد باريس الشعلة أمس الجمعة في حفل أقيم في استاد باناثينيك في أثينا بعد إيقادها الأسبوع الماضي في أولمبيا القديمة في بداية مسيرة استمرت 11 يوماً في اليونان.

واستضاف استاد باناثينيك أول دورة ألعاب أولمبية حديثة في عام 1896. وبعد احتفال قصير في ميناء بيرايوس اليوم أبحرت السفينة باتجاه فرنسا.

ومن المتوقع أن يحضر نحو 150 ألف مشجع حفل استقبال الشعلة في ميناء مرسيليا القديم الذي سيستضيف مسابقات الشراع الأولمبية وسيكون مركز انطلاق مسيرة الشعلة في أنحاء فرنسا لمدة 68 يوماً.

وسيصعد آخر شخص يحمل الشعلة في مرسيليا على سطح استاد فيلودروم في التاسع من أيار وتنتهي مسيرتها في باريس يوم 26 تموز بإضاءة المرجل الأولمبي خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الذي سيقام على امتداد نهر السين.

ويأمل منظمو دورة باريس أن يكون حفل الافتتاح الذي سيشهد إبحار 160 قارباً تقل رياضيين من جميع أنحاء العالم لمسافة ستة كيلومترات نحو برج إيفل مذهلاً.

وسيشاهد حوالى 300 ألف شخص الحفل من ضفتي نهر السين بينما يتابعه الجمهور العالمي عبر شاشات التلفزيون. وستكون قوات الأمن في البلاد في حالة تأهب قصوى أثناء إقامة الألعاب الأولمبية على خلفية الحربين في أوكرانيا وغزة.

وطلبت الحكومة الفرنسية من نحو 45 دولة أجنبية المساهمة بعدة آلاف إضافية من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين للمساعدة في توفير الأمن والحماية لأولمبياد باريس.

 
 
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