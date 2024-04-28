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بطلة الجمباز الأميركية دوغلاس تعود للمنافسات بعد‭ ‬غياب طويل

2024-04-28 | 04:20
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بطلة الجمباز الأميركية دوغلاس تعود للمنافسات بعد‭ ‬غياب طويل

عادت نجمة الجمباز الأميركية جغبي دوغلاس الفائزة بثلاث ذهبيات أولمبية للمنافسات لأول مرة منذ ثماني سنوات عندما شاركت في بطولة أميركان كلاسيك بولاية تكساس وتأهلت للمنافسة في البطولة الأمريكية رغم تراجع مستوى أدائها بعض الشيء.

ولم تنافس دوغلاس (28 عاما) بطلة كل الأجهزة على مستوى الفردي والفرق في أولمبياد لندن 2012 في أي بطولة منذ أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بعد أن قررت التركيز على صحتها النفسية لكنها تعمل حاليا على العودة لسابق مستواها قبل أولمبياد باريس الصيفي 2024.

وحصلت دوغلاس على المركز العاشر في منافسة كل الأجهزة في أمريكان كلاسيك أمس السبت بحصولها على 50.65 نقطة بعد ارتكاب بعض الأخطاء.

لكن أداءها الواعد وتميزها في حصان الوثب وعارضة التوازن كان كافيا ليضمن لها التأهل للمنافسة في هذين الحدثين في البطولة الأمريكية الشهر المقبل.

وعادت دوغلاس (28 عاما) للتدريبات في العام الماضي أملا في التأهل ضمن المنتخب الأمريكي لأولمبياد باريس لكنها اضطرت لتأجيل العودة للمنافسات في وقت سابق من العام الجاري بسبب إصابتها بكوفيد-19.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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