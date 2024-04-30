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النجم البرازيلي السابق رونالدو يبيع حصته في نادي كروزيرو... وهذه التفاصيل

2024-04-30 | 09:39
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النجم البرازيلي السابق رونالدو يبيع حصته في نادي كروزيرو... وهذه التفاصيل

النجم البرازيلي السابق رونالدو يبيع حصته في نادي كروزيرو... وهذه التفاصيل

أعلن النجم البرازيلي السابق رونالدو بيع ناديه كروزيرو، أحد أعرق الفرق في البرازيل، بعد سنتين من شرائه عندما كان يقبع في دوري الدرجة الثانية.

وقال بطل العالم 2002، خلال مؤتمر صحافي في مقر النادي في بيلو هوريزونتي "لقد إنجزت مهمتي، كانت فكرتي دائما هي إعادة بناء كروزيرو، وإعادته إلى مكانه الصحيح، وعندما يحين الوقت، تسليمه إلى الشخص المناسب".

وتواجد إلى جانب رونالدو، المالك الجديد، بدرو لورنسو، وهو مليونير يترأس سلسلة المتاجر الكبرى.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل بشأن المساهمة الجديدة، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن المالك الجديد، مثل سلفه، سيمتلك 90 في المئة من الأسهم، بمبلغ يقدر بـ 600 مليون ريال أي 110 مليون يورو.

وكان رونالدو استحوذ في كانون الأول 2021، على 90 في المئة من أسهم نادي كروزيرو، النادي الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية عام 1993، مقابل مبلغ يقارب 400 مليون ريال.

وكان فريق مدينة بيلو هوريزونتي، بطل البرازيل أربع مرات والفائز مرتين بكأس ليبرتادوريس، يعاني من أزمة مالية وإدارية أدت إلى هبوطه إلى الدرجة الثانية في عام 2019.

واللاعب السابق لأيندهوفن الهولندي وإنتر وميلان الايطاليين وبرشلونة وريال مدريد الاسبانيين لم يفلت من الانتقادات العام الفائت، بسبب النتائج التي اعتبرت مخيبة للآمال، حيث أنهى كروزيرو الموسم في المركز الرابع عشر.

ومع ذلك، علق رونالدو الفائز بالكرة الذهبية لعامي 1997 و2002 على هذه النقطة بالقول بأنه عندما اشترى النادي كان "في العناية الفائقة"، وهو الآن يستريح "بشكل مريح على سرير المستشفى".

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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