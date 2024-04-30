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"الحياة ليست عادلة"... البطل الفرنسي فرانسيس نغانو يودع طفله الرضيع
2024-04-30 | 15:52
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"الحياة ليست عادلة"... البطل الفرنسي فرانسيس نغانو يودع طفله الرضيع
"الحياة ليست عادلة"... البطل الفرنسي فرانسيس نغانو يودع طفله الرضيع
توفي كوبي ابن البطل السابق للألعاب القتالية الفرنسي فرانسيس نغانو، الّذي يبلغ من العمر 15 شهراً، وفق ما جاء في وكالة "فرانس برس".
ونشر نغانو في وقت متأخر من مساء الاثنين عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقا) "كان الوقت مبكراً لكنه رحل. طفلي الصغير، صديقي كوبي كان مليئاً بالحياة والفرح. أما الان فهو يرقد بلا حياة. ندهت باسمه لكنه لم يجاوبني".
وتابع "الحياة ليست عادلة لانها تضربنا حيث الألم كبيراً".
وكان نغانو نشر على حسابه أيضاً قبل اعلان وفاة طفله رسمياً "ما معنى الحياة إذا كان كل ما نكافح من أجل الابتعاد عنه بكل ما أوتينا من قوة هو ما أصابنا في النهاية بالصدمة الأشد؟".
واردف "لماذا الحياة غير عادلة وبلا رحمة".
وتوالت ردود الفعل على وفاة الطفل وقام مشاهير الالعاب القتالية بتعزية نغانو وكتب زميله في "يو أف سي" كونور ماكغريغور على حسابه على "اكس": "أنا آسف جدا لسماع خسارتك يا فرانسيس، صلواتي معك ومع عائلتك في هذا الوقت".
ونشر مدير اعمال نغانو، ماركيل مارتن "من فضلكم احترموا فرانسيس نغانو وعائلته خلال هذا الوقت المؤلم. أنا مع الملايين الآخرين سنصلي من أجل ان يتحلوا بالقوة".
اما مذيع الحلبات المخضرم مايكل بوفر فنشر على وسائل التواصل الاجتماعي "إن عالم الرياضة بأكمله وخارجه يقف محطما ويدعم فرانسيس بشكل قوي في هذا الوقت. أرجو أن تعلموا أن الملايين منا يحتضنون كوبي الصغير بصلواتنا".
*
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