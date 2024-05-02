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أولمبياد باريس... ألكاراس يأمل بتشكيل "ثنائي حلم" مع نادال

2024-05-02 | 09:14
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أولمبياد باريس... ألكاراس يأمل بتشكيل "ثنائي حلم" مع نادال

أولمبياد باريس... ألكاراس يأمل بتشكيل "ثنائي حلم" مع نادال

لفت الإسباني كارلوس ألكاراس إلى أنّه يأمل في تشكيل "ثنائي حلم" مع الأسطورة رافايل نادال في منافسات زوجي الرجال في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وذلك وفق وكالة "فرانس برس".
 
وتقام مسابقة كرة المضرب بين 27 تموز و4 آب في أولمبياد باريس، وستجرى على ملاعب رولان غاروس المفضّلة عند نادال البالغ من العمر 38 عاماً وحيث توج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة 14 مرة في رقم قياسي.
 
وأضاف بعد وصوله إلى ربع النهائي دورة مدريد لماسترز الألف ممدّداً سلسلة انتصاراته المتتالية فيها إلى 14 (معادلاً الرقم القياسي)، أنّه ونادال تحدثا قليلاً حول المشاركة سويًا في باريس.
 
وتابع ألكاراس الذي سيكمل عامه الـ21 الأحد والذي يصادف موعد المباراة النهائية لدورة مدريد "إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، كما قلت من قبل، سوف نلعب في منافسات الزوجي معا في الأولمبياد".
 
وأردف قائلاً "لكن هناك طريق طويل لنقطعه حتى يبدأ الأمر".
 
وأوضح ألكاراس المتوج في مسيرته ببطولتين كبيرتين أنّ إيجاد دورة للتحضير للألعاب الأولمبية معا سيكون أمراً صعباً.
 
والقاسم المشترك بين اللاعبَين أنهما واجها العديد من الإصابات في الفترة الاخيرة، ولا سيما نادال في السنوات الاخيرة، فيما عاد ألكاراس الى الملاعب في دورة مدريد بعد تعافيه من إصابة في ذراعه.
 
وقال ألكاراس "لقد قلنا كم سيكون من الرائع أن نشارك معاً في دورة قبل الألعاب الأولمبية. لكن ذلك سيكون صعباً".
 
وأضاف "على الملاعب الترابية، البطولتان المقبلتان ستكونان في روما ورولان غاروس، وهما محطتان في غاية الأهمية بالنسبة لكلينا في بطولات الفردي".
 
وتابع "ومع الأخذ في عين الاعتبار أننا لسنا في أفضل حالاتنا البدنية، سيكون من الصعب خوضنا معاً دورة والأولمبياد".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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