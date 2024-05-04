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رياضة
فرستابن أول المنطلقين في ميامي ضمن بطولة الفورمولا 1
2024-05-04 | 01:33
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فرستابن أول المنطلقين في ميامي ضمن بطولة الفورمولا 1
انتزع ماكس فرستابن سائق رد بول مركز أول المنطلقين لسباق السرعة في جائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة.
وانضم إلى بطل العالم ثلاث مرات في الصف الأول شارل لوكلير سائق فيراري الذي غاب عن أغلب فترات التجارب الصباحية بعد أن فقد السيطرة على السيارة.
وسينطلق فرستابن، الفائز بأول سباق للسرعة هذا العام في جائزة الصين الكبرى، من المقدمة غدا السبت بعد أن سجل أفضل زمن قدره دقيقة واحدة و28.194 ثانية على حلبة ميامي الدولية.
واستغرقت حصة التجارب الصباحية للوكلير ما يزيد قليلا عن ثلاث لفات قبل أن يفقد السيطرة على السيارة ما استدعى رفع العلم الأحمر.
لكن السائق القادم من موناكو لم يرتكب أي أخطاء في التجارب التأهيلية ليأتي بين ثنائي رد بول مع احتلال سيرجيو بيريز زميل فرستابن المركز الثالث.
واستمتع دانييل ريكاردو سائق فريق آر.بي بأفضل محاولة تأهيلية هذا العام وسيبدأ من المركز الرابع إلى جانب الإسباني متفوقا على سيارة فيراري الثانية لكارلوس ساينز، السائق الوحيد الذي انتزع فوزا هذا الموسم من قبضة فرستابن.
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