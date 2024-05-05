نهاية أسبوع مثالية لفرستابن...



انتزع ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات مركز أول المنطلقين في سباق جائزة ميامي الكبرى يوم السبت ليبدأ السباق من مقدمة الصف الأول للسباق السادس على التوالي هذا الموسم.



وعزز فرستابن، الذي سينطلق من المركز الأول للمرة السابعة على التوالي منذ سباق أبوظبي العام الماضي، ما يُعد حتى الآن نهاية أسبوع مثالية للسائق الهولندي الذي تصدر حصة التجارب الوحيدة والتجارب المؤهلة لسباق السرعة الجمعة ثم فاز بسباق السرعة في وقت سابق السبت.



وكان السائق الفرنسي آلان بروست آخر من حسم مركز أول المنطلقين في أول ستة سباقات في الموسم عام 1993 عندما كان ينافس لصالح فريق وليامز.



وقال فرستابن، الذي سينطلق من المركز الأول في ميامي لأول مرة، "لا أدري ما هذا، في كل عام نأتي إلى هنا أجد أنه من الصعب للغاية أن أكون متسقا مع شعور السيارة والإطار خلال لفة واحدة. مرة أخرى اليوم، كان الأمر يتعلق بإيجاد التوازن. أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا. لم تكن اللفة الأكثر إمتاعا في مسيرتي نظرا للمسار الزلق وعدم ثقتك كثيرا في اللفة. لكننا في المركز الأول عند الانطلاق وهذا الشيء الأكثر أهمية".



وحافظ فرستابن على سجله بدون هزائم في ميامي ويتصدر الترتيب العام للسائقين برصيد 118 نقطة متفوقا على زميله في الفريق سيرجيو بيريز الذي يملك 91 نقطة قبل سباق الأحد.



ويأمل السائق الهولندي في الفوز بلقب سباق ميامي للمرة الثالثة على التوالي بعدما انتصر في النسخة الافتتاحية عام 2022 قبل أن يدافع عن لقبه في آيار الماضي عندما انطلق من المركز التاسع.



واحتل شارل لوكلير سائق فيراري، الذي حل ثانيا في سباق السرعة أيضا، المركز الثاني يليه كارلوس ساينز، السائق الوحيد باستثناء فرستابن الذي يفوز بسباق هذا الموسم، في المركز الثالث. وجاء سيرجيو بيريز سائق رد بول في المركز الرابع في التجارب التأهيلية. وقال لوكلير "السباق طويل غدا، صباح اليوم (في سباق السرعة) أظهرنا سرعة كبيرة لذلك أتمنى أن نتمكن من وضع ماكس تحت المزيد من الضغط".



وسيحتل فريق مكلارين الصف الثالث بالكامل مع احتلال البريطاني لاندو نوريس المركز الخامس في التجارب التأهيلية متقدما على زميله الأسترالي أوسكار بياستري.



وسيأتي فريق مرسيدس في الصف الرابع مع تأهل البريطاني جورج راسل في المركز السابع يليه مواطنه لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في المركز الثامن.

