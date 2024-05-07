الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

عرض الكرة الذهبية لمارادونا في كأس العالم 1986 للبيع في مزاد

2024-05-07 | 11:00
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عرض الكرة الذهبية لمارادونا في كأس العالم 1986 للبيع في مزاد

قالت دار أجوت للمزادات اليوم الثلاثاء إن كأس الكرة الذهبية التي حصل عليها دييجو مارادونا كأفضل لاعب في كأس العالم 1986 ستعرض للبيع في مزاد علني في فرنسا الشهر المقبل.

وهي أول كرة ذهبية يتم طرحها للبيع في مزاد، وبينما لم تُحدد قيمتها حتى الآن، فإن دار المزادات تتوقع أن تجلب الملايين عند طرحها للبيع في السادس من يونيو حزيران المقبل.

وفاز مارادونا، الذي توفي عام 2020، بالجائزة بعدما قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في المكسيك عقب تسجيله خمسة أهداف في النهائيات حيث كان يقود منتخب بلاده وخاض كل دقيقة في البطولة.

وتشتهر هذه البطولة بهدفي مارادونا في المنتخب الإنجليزي بدور الثمانية.

وتفوق مارادونا على حارس إنجلترا بيتر شيلتون عندما سجل الهدف الأول بقبضة يده، والتي أطلق عليها قائد الأرجتنين فيما بعد اسم "يد الرب".

أما الهدف الثاني فجاء بعدما ركض مارادونا من منتصف ملعبه وراوغ خمسة لاعبين إنجليز وحظى بأكثر عدد من الأصوات ليفوز بجائزة "هدف القرن".

وقد تم بيع القميص الذي ارتداه في ذلك اليوم، بالإضافة إلى الكرة التي لعب بها المباراة في مزاد سابق.

وبعد مباراته أمام إنجلترا، سجل مارادونا هدفي الفوز 2-صفر على بلجيكا في قبل النهائي قبل أن تفوز الأرجنتين في نهائي مثير على ألمانيا الغربية 3-2.

وتم تقديم جائزة كأس الكرة الذهبية في كأس العالم 1982، وتضم قائمة الفائزين بها الإيطالي باولو روسي، وروماريو ورونالدو البرازيليين وزين الدين زيدان الفرنسي بينما كان الأرجنتيني ليونيل ميسي الوحيد الذي حصد الجائزة مرتين.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

منوعات

رياضة

الكرة

الذهبية

لمارادونا

العالم

للبيع

لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي... حكم مباراة يرتدي كاميرا!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-04

من أقدم الكتب في العالم... كتاب مصري معروض للبيع في مزاد علني بسعر خيالي! (صورة)

LBCI
رياضة
2024-05-05

ماذا تقول الرامية الاولمبية راي باسيل للـLBCI بعد احرازها الميادلية الذهبية في كأس العالم للرماية؟

LBCI
منوعات
2024-04-03

أحد أقدم الكتب في العالم قد يحرز مبلغاً هائلاً في مزاد!

LBCI
أخبار لبنان
10:21

الحلبي إجتمع مع وفد من برنامج الغذاء العالميّ w f p

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:19

لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي... حكم مباراة يرتدي كاميرا!

LBCI
رياضة
2024-05-05

ماذا تقول الرامية الاولمبية راي باسيل للـLBCI بعد احرازها الميادلية الذهبية في كأس العالم للرماية؟

LBCI
رياضة
2024-05-05

نهاية أسبوع مثالية لفرستابن...

LBCI
رياضة
2024-05-02

أولمبياد باريس... ألكاراس يأمل بتشكيل "ثنائي حلم" مع نادال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
06:22

حفل "ميت غالا" 2024... إليكم أبرز إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

غزة مدمّرة.. فمن يبني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

تسعة موقوفين في شبكة اغتصاب الاطفال واجراءات قضائية جديدة مرتقبة

LBCI
خبر كاذب
04:27

نقابة مستوردي ومصدري الخضر والفاكهة اكدت مطابقة الفريز اللبناني للمواصفات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:00

الشغور الرئاسيّ بين بو صعب والمطران عودة

LBCI
أخبار لبنان
07:56

عدوان يتطرق إلى الوضع القانونيّ للوجود السوري في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

الغضب الطالبيّ في الجامعات الأميركية مستمر

LBCI
أخبار دولية
06:20

بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة في روسيا

LBCI
أخبار لبنان
06:07

نواب الكتائب وتجدد وتحالف التغيير يطعنون في قانون التمديد للبلديات والمجالس الاختيارية

LBCI
أخبار لبنان
04:45

وفد من "لبنان القوي" بحث مع بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية

LBCI
أخبار دولية
00:59

الجيش الاسرائيلي اقتحم معبر رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:20

الغزيون احتفلوا في قبول حماس المقترح

LBCI
أخبار دولية
15:08

أردوغان في اتصال مع هنية: على إسرائيل اتخاذ خطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار أيضًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:17

أطلقت النار على ابنها ثم انتحرت... أم تنتقم من زوجها السابق: "قل وداعاً لابنك"

LBCI
خبر عاجل
13:09

مسؤول إسرائيلي: حماس وافقت على مقترح مصري "مخفف" لا تقبله إسرائيل

LBCI
فنّ
04:10

فستان قصير جداً ومفتوح الصدر... هجوم على نادين الراسي (صور)

LBCI
أخبار لبنان
02:18

انخفاض اضافي باسعار المحروقات

LBCI
حال الطقس
02:24

متى ينحسر المنخفض الجوي وترتفع درجات الحرارة؟

LBCI
خبر عاجل
00:31

الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة

LBCI
فنّ
04:03

ملكة جمال لبنان 1996 نسرين نصر في زفاف مايا رعيدي.. هكذا أصبحت بعد 28 سنة على تتويجها!

LBCI
موضة وجمال
15:50

العارضة الشهيرة هايدي كلوم تستعرض مع ابنتها ملابس داخلية! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More