بعدما قبّل إحدى اللاعبات... محاكمة الرئيس السابق لاتحاد الكرة في إسبانيا

أعلنت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الأربعاء إن الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم "لويس روبياليس" سيمثل أمام القضاء بعدما قبّل لاعبة المنتخب "جيني إيرموسو" على شفتيها.

ويواجه روبياليس تهمتي الاعتداء الجنسي والإكراه بسبب أفعاله المزعومة بعد الواقعة، ويعاقب القانون على الجريمتين بالسجن لمدة عام واحد و18 شهرا على الترتيب.

وقالت المحكمة العليا إنها ستحاكم أيضا المدرب السابق لمنتخب السيدات "خورخي فيلدا" والمدير الرياضي الحالي للفريق "ألبرت لوكي" ورئيس قسم التسويق في الاتحاد "روبن ريفيرا"‭ ‬بتهمة إكراه إيرموسو على القول إن القبلة كانت بالتراضي.

وكان روبياليس قد أمسك بإيرموسو وقبلها على شفتيها في 20 آب الفائت خلال حفل توزيع الجوائز بعد فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات في سيدني ليتصدر عناوين الأخبار ويثير جدلا في إسبانيا بشأن التمييز الجنسي.

وقالت إيرموسو إن القبلة لم تكن بالتراضي كما يؤكد روبياليس الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.

وحددت المحكمة كفالة قدرها 65 ألف يورو لروبياليس في تهمة الاعتداء الجنسي و65 ألف يورو أخرى يدفعها كل من روبياليس وفيلدا ولوكي وريفيرا بشكل مشترك في تهمة الإكراه.

وللمحكمة العليا صلاحية النظر في القضية لأن المخالفات المزعومة وقعت خارج البلاد، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".