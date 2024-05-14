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نجم الملاكمة تايسون يعود إلى الحلبة في سنّ الـ57 عاما: "أشعر بألم شديد"

2024-05-14 | 08:10
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نجم الملاكمة تايسون يعود إلى الحلبة في سنّ الـ57 عاما: "أشعر بألم شديد"

أعلن نجم الملاكمة السابق في الوزن الثقيل الأميركي مايك تايسون أن قراره بالعودة إلى الحلبات وهو في سن الـ 57 عاماً جاء "من دون تفكير"، متجاهلاً الانتقادات التي اعتبرت أنه تقدّم في السن للعودة مجدداً.

وأقرّ تايسون بأن التدريب من أجل عودته كان له أثره السلبي عليه، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك الإثنين للترويج لنزاله القادم بمواجهة صانع محتوى على "يوتيوب" المقاتل جايك بول.

وقال بطل العالم السابق في الوزن الثقيل الذي سيواجه بول في 20 تموز في ملعب "إيه تي آند تي" في أرلينغتون بولاية تكساس، وهو موطن فريق دالاس كاوبويز لكرة القدم الأميركية "أنا في حالة رائعة ولكن جسدي في حالة سيئة الآن، أنا أشعر بألم، أشعر بألم شديد".

وأصرّ الملاكم الذي أرعب منافسيه في فئة الوزن الثقيل في حقبتي الثمانينات والتسعينات باعتباره "أسوأ رجل في العالم" على أنه ليس لديه أي تحفظات بشأن ارتداء قفازاته مرة أخرى، بعد قرابة عقدين من آخر نزال احترافي له في عام 2005.

وتابع "لقد حصل الأمر من دون تفكير"، وأضاف متحدثاً عن منافسه "هو شخص جديد صاعد على الساحة. وأنا أحب هزّ عالم الرياضة في جوهره وأنا أقوم بذلك الآن. هو مجرد شيء أريد القيام به".

وسيواجه تايسون، الذي سيبلغ 58 عاماً في حزيران المقبل، بول الذي يصغره 31 عاماً في نزال احترافي من ثماني جولات مدة كل منها دقيقتين وافقت عليها سلطات الملاكمة في تكساس.

ومع ذلك، أعرب العديد من أعضاء مجتمع الملاكمة، منهم بطل الوزن الثقيل السابق ديونتاي وايلدر، عن تحفظاتهم بشأن النزال، معربين عن قلقهم من احتمال تعرض تايسون لاصابة بالغة.

ردّ تايسون على المشكّكين قائلاً "أنا جميل، هذا كل ما يمكنني قوله. الأشخاص الذين قالوا ذلك يتمنون لو كانوا هنا. لا أحد يستطيع أن يفعل هذا".

ورفض أيقونة الوزن الثقيل السابق استبعاد فكرة عدم خوض المزيد من النزالات في المستقبل، وختم قائلاً "ربما سنفعل ذلك مرة أخرى. ولكن هل يمكنني الاعتناء بجايك أولاً، من فضلكم؟".

وكالة فرانس برس
 
 
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