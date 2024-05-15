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رياضة
مبابي سينضمّ إلى ريال مدريد لمدة خمس سنوات بحسب تيباس
2024-05-15 | 04:10
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مبابي سينضمّ إلى ريال مدريد لمدة خمس سنوات بحسب تيباس
أكّد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس الثلاثاء لصحيفة أرجنتينية، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي سينضمّ هذا الصيف إلى ريال مدريد لمدة خمسة مواسم.
وأعلن قائد منتخب فرنسا ونجم باريس سان جرمان الجمعة رسمياً رحيله عن نادي العاصمة والدوري الفرنسي، بعد انتهاء الموسم الحالي، دون الكشف عن وجهته.
قال تيباس في مقابلة نشرتها يومية "أولي" الأرجنتينية "حسناً يا صديقي، سيأتي العام المقبل إلى مدريد. الموسم المقبل، نعم، نعم".
وأوضح تيباس أن الفريق الملكي والمهاجم الفتّاك البالغ 25 عاماً توصّلا لاتفاق ينضم فيه هداف مونديال 2022 لمدة خمس سنوات.
وأضاف أن مبابي "أحد أفضل اللاعبين في العالم. لكن حسناً، هناك (البرازيلي) فينيسيوس و(الإنكليزي) بيلينيغهام، سيكون لمدريد تشكيلة قوية".
وبعد ضمانه استعادة لقب الدوري المحلي من غريمه برشلونة للمرة الـ36 في تاريخه، يخوض ريال نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر المقبل ضد بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب ويمبلي في لندن، باحثاً عن تعزيز رقمه القياسي الحالي (14 لقباً).
*
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