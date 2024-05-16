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رونالدو يتصدر قائمة فوربس للرياضيين الأعلى دخلا للعام الثاني على التوالي

2024-05-16 | 14:03
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رونالدو يتصدر قائمة فوربس للرياضيين الأعلى دخلا للعام الثاني على التوالي

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي قائمة مجلة فوربس لأعلى الرياضيين دخلا في العالم للمرة الرابعة في مسيرته، بينما تقدم لاعب الجولف الإسباني جون رام إلى المركز الثاني بعد انتقاله المثير إلى بطولة (ليف غولف) المدعومة من السعودية.

وأصبح رونالدو الرياضي الأعلى أجرا في العالم بعد انتقاله إلى النصر، وقدرت فوربس أن دخل البرتغالي (39 عاما) الإجمالي كان في حدود 260 مليون دولار، وهو أعلى أجر على الإطلاق للاعب كرة قدم.

وبلغ دخله من اللعب 200 مليون دولار بينما بلغت أرباحه خارج الملعب 60 مليون دولار بفضل صفقات رعاية إذ تستفيد العلامات التجارية من متابعيه على تطبيق إنستجرام البالغ عددهم 629 مليون متابع.

وانتقل رام، الفائز ببطولتين كبيرتين في الغولف، إلى بطولة (ليف غولف) في ديسمبر كانون الأول الماضي في صفقة كبرى أدت إلى صدمة في أوساط الرياضة بالكامل، بعدما قدرت تقارير إعلامية أن المصنف الخامس على العالم حاليا حصل فيها على 300 مليون دولار على الأقل.

وبعيدا عن ذلك المبلغ، فإن رام حصل على 218 مليون دولار وانضم إلى رونالدو في كونهما الثنائي الرياضي الوحيد الذي يتجاوز أجره 200 مليون دولار.

وجاء ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات في المركز الثالث، بعد ان انتقل إلى إنتر ميامي في الدوري الأمريكي في صفقة مربحة ساعدت الأرجنتيني الفائز بكأس العالم على جمع 135 مليون دولار.

وبلغ دخل ميسي (36 عاما) من اللعب 65 مليون دولار، لكن دخله خارج الملعب بلغ 70 مليون دولار بفضل صفقات مع رعاة كبار أمثال أديداس وأبل.

ويأتي ليبرون جيمس لاعب فريق لوس انجليس ليكرز المنافس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين رابعا بدخل بلغ 128.2 مليون دولار، وعلى الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 39 عاما، وهو أول لاعب في الدوري الأمريكي يسجل 40 ألف نقطة في مسيرته، يقترب من نهاية مسيرته إلا أنه من المقرر أن يحصل على فرصة أخيرة في الأولمبياد.

وأكمل يانيس أنتيتوكومبو زميل جيمس في دوري السلة الأمريكي ولاعب ميلووكي باكس الخمسة الأوائل (111 مليون دولار)، بينما تراجع كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا لكرة القدم إلى المركز السادس (110 ملايين دولار).

وأعلن مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان بعد سبع سنوات قضاها في نادي العاصمة الفرنسية حيث أصبح الهداف التاريخي له. ومن المتوقع أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما إلى العملاق الإسباني ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي.

ويحتل البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان السابق والذي انتقل إلى الدوري السعودي للانضمام إلى الهلال، المركز السابع (108 ملايين دولار) رغم أنه غاب عن معظم الموسم بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وجاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي انتقل أيضا للعب في السعودية المركز الثامن في القائمة (106 ملايين دولار)، ويليه ستيفن كوري لاعب فريق جولدن ستيت وريورز الأمريكي لكرة السلة (102 مليون دولار).

وكان لامار جاكسون هو اللاعب الوحيد المنتمي لدوري كرة القدم الأمريكية في القائمة إذ احتل المركز العاشر (100.5 مليون دولار) بفضل مكافأة التوقيع التي تفاوض عليها في عقده الجديد مع بالتيمور رافينز العام الماضي.
 
 
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