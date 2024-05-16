الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
رونالدو يتصدر قائمة فوربس للرياضيين الأعلى دخلا للعام الثاني على التوالي
2024-05-16 | 14:03
شارك
3
min
رونالدو يتصدر قائمة فوربس للرياضيين الأعلى دخلا للعام الثاني على التوالي
تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي قائمة مجلة فوربس لأعلى الرياضيين دخلا في العالم للمرة الرابعة في مسيرته، بينما تقدم لاعب الجولف الإسباني جون رام إلى المركز الثاني بعد انتقاله المثير إلى بطولة (ليف غولف) المدعومة من السعودية.
وأصبح رونالدو الرياضي الأعلى أجرا في العالم بعد انتقاله إلى النصر، وقدرت فوربس أن دخل البرتغالي (39 عاما) الإجمالي كان في حدود 260 مليون دولار، وهو أعلى أجر على الإطلاق للاعب كرة قدم.
وبلغ دخله من اللعب 200 مليون دولار بينما بلغت أرباحه خارج الملعب 60 مليون دولار بفضل صفقات رعاية إذ تستفيد العلامات التجارية من متابعيه على تطبيق إنستجرام البالغ عددهم 629 مليون متابع.
وانتقل رام، الفائز ببطولتين كبيرتين في الغولف، إلى بطولة (ليف غولف) في ديسمبر كانون الأول الماضي في صفقة كبرى أدت إلى صدمة في أوساط الرياضة بالكامل، بعدما قدرت تقارير إعلامية أن المصنف الخامس على العالم حاليا حصل فيها على 300 مليون دولار على الأقل.
وبعيدا عن ذلك المبلغ، فإن رام حصل على 218 مليون دولار وانضم إلى رونالدو في كونهما الثنائي الرياضي الوحيد الذي يتجاوز أجره 200 مليون دولار.
وجاء ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات في المركز الثالث، بعد ان انتقل إلى إنتر ميامي في الدوري الأمريكي في صفقة مربحة ساعدت الأرجنتيني الفائز بكأس العالم على جمع 135 مليون دولار.
وبلغ دخل ميسي (36 عاما) من اللعب 65 مليون دولار، لكن دخله خارج الملعب بلغ 70 مليون دولار بفضل صفقات مع رعاة كبار أمثال أديداس وأبل.
ويأتي ليبرون جيمس لاعب فريق لوس انجليس ليكرز المنافس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين رابعا بدخل بلغ 128.2 مليون دولار، وعلى الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 39 عاما، وهو أول لاعب في الدوري الأمريكي يسجل 40 ألف نقطة في مسيرته، يقترب من نهاية مسيرته إلا أنه من المقرر أن يحصل على فرصة أخيرة في الأولمبياد.
وأكمل يانيس أنتيتوكومبو زميل جيمس في دوري السلة الأمريكي ولاعب ميلووكي باكس الخمسة الأوائل (111 مليون دولار)، بينما تراجع كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا لكرة القدم إلى المركز السادس (110 ملايين دولار).
وأعلن مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان بعد سبع سنوات قضاها في نادي العاصمة الفرنسية حيث أصبح الهداف التاريخي له. ومن المتوقع أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما إلى العملاق الإسباني ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي.
ويحتل البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان السابق والذي انتقل إلى الدوري السعودي للانضمام إلى الهلال، المركز السابع (108 ملايين دولار) رغم أنه غاب عن معظم الموسم بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وجاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي انتقل أيضا للعب في السعودية المركز الثامن في القائمة (106 ملايين دولار)، ويليه ستيفن كوري لاعب فريق جولدن ستيت وريورز الأمريكي لكرة السلة (102 مليون دولار).
وكان لامار جاكسون هو اللاعب الوحيد المنتمي لدوري كرة القدم الأمريكية في القائمة إذ احتل المركز العاشر (100.5 مليون دولار) بفضل مكافأة التوقيع التي تفاوض عليها في عقده الجديد مع بالتيمور رافينز العام الماضي.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
يتصدر
قائمة
فوربس
للرياضيين
الأعلى
للعام
الثاني
التوالي
التالي
للمرة الأولى منذ 50 عاما... عودة منافسات تنس السيدات إلى نادي كوينز
مبابي سينضمّ إلى ريال مدريد لمدة خمس سنوات بحسب تيباس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-05-03
للمرة الثانية على التوالي... الأمطار الغزيرة تغلق المدارس والشركات في الإمارات
منوعات
2024-05-03
للمرة الثانية على التوالي... الأمطار الغزيرة تغلق المدارس والشركات في الإمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-17
لليوم الثاني على التوالي اللجنة الخماسية تتابع مباحثاتها
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-17
لليوم الثاني على التوالي اللجنة الخماسية تتابع مباحثاتها
0
آخر الأخبار
2024-03-20
انضموا الينا في اجواء رمضانية لليوم الثاني على التوالي مع وسام حنّا في "أكرم من مين" مباشرة من الفوروم دو بيروت ضمن "ليالي زمان" عبر الـ LBCI من المعرض الذي يفتح ابوابه اعتباراً من ٧:٣٠ مساءً
آخر الأخبار
2024-03-20
انضموا الينا في اجواء رمضانية لليوم الثاني على التوالي مع وسام حنّا في "أكرم من مين" مباشرة من الفوروم دو بيروت ضمن "ليالي زمان" عبر الـ LBCI من المعرض الذي يفتح ابوابه اعتباراً من ٧:٣٠ مساءً
0
خبر عاجل
2024-03-20
انضموا الينا في اجواء رمضانية لليوم الثاني على التوالي مع وسام حنّا في "أكرم من مين" مباشرة من الفوروم دو بيروت ضمن "ليالي زمان" عبر الـ LBCI من المعرض الذي يفتح ابوابه اعتباراً من ٧:٣٠ مساءً
خبر عاجل
2024-03-20
انضموا الينا في اجواء رمضانية لليوم الثاني على التوالي مع وسام حنّا في "أكرم من مين" مباشرة من الفوروم دو بيروت ضمن "ليالي زمان" عبر الـ LBCI من المعرض الذي يفتح ابوابه اعتباراً من ٧:٣٠ مساءً
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
14:29
ألمانيا تختار أربعة حراس مرمى ضمن تشكيلتها في بطولة أوروبا 2024
رياضة
14:29
ألمانيا تختار أربعة حراس مرمى ضمن تشكيلتها في بطولة أوروبا 2024
0
رياضة
14:15
للمرة الأولى منذ 50 عاما... عودة منافسات تنس السيدات إلى نادي كوينز
رياضة
14:15
للمرة الأولى منذ 50 عاما... عودة منافسات تنس السيدات إلى نادي كوينز
0
رياضة
2024-05-15
مبابي سينضمّ إلى ريال مدريد لمدة خمس سنوات بحسب تيباس
رياضة
2024-05-15
مبابي سينضمّ إلى ريال مدريد لمدة خمس سنوات بحسب تيباس
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-14
في نهائيات الـNBA الصربي يوكيش يقلب الطاولة على الجميع
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-14
في نهائيات الـNBA الصربي يوكيش يقلب الطاولة على الجميع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:43
مسودة إعلان المنامة: لتنفيذ اصلاحات وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الامن وحماية حدود لبنان المعترف بها دوليا
أخبار دولية
04:43
مسودة إعلان المنامة: لتنفيذ اصلاحات وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الامن وحماية حدود لبنان المعترف بها دوليا
0
آخر الأخبار
05:40
بري يوقّع على التوصية في شأن ملف النزوح والهبة الاوروبية التي أقرها مجلس النواب أمس وأحالها الى رئاسة الحكومة
آخر الأخبار
05:40
بري يوقّع على التوصية في شأن ملف النزوح والهبة الاوروبية التي أقرها مجلس النواب أمس وأحالها الى رئاسة الحكومة
0
أخبار دولية
14:55
مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة: المجاعة خطر وشيك والتخطيط لمساعدات غزة شبه مستحيل
أخبار دولية
14:55
مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة: المجاعة خطر وشيك والتخطيط لمساعدات غزة شبه مستحيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أعنف غارات اسرائيلية على البقاع والمعادلة واضحة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أعنف غارات اسرائيلية على البقاع والمعادلة واضحة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
لبنان حضر في واشنطن بتكريم شخصيات لبنانية في حفل لم تغب عنه السياسة
تقارير نشرة الاخبار
14:49
لبنان حضر في واشنطن بتكريم شخصيات لبنانية في حفل لم تغب عنه السياسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اختلاس في مصرف ودعوى قضائية بحق آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اختلاس في مصرف ودعوى قضائية بحق آخر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نبع مياه تحت مبنى وزارة الشباب والرياضة… وأصوات من الجدران فوقه
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نبع مياه تحت مبنى وزارة الشباب والرياضة… وأصوات من الجدران فوقه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قمة العرب في البحرين وأمواج غزة الحاضر الأبرز!
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قمة العرب في البحرين وأمواج غزة الحاضر الأبرز!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تصعيد غير مسبوق على الجبهة الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تصعيد غير مسبوق على الجبهة الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أعنف غارات اسرائيلية على البقاع والمعادلة واضحة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أعنف غارات اسرائيلية على البقاع والمعادلة واضحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
توصية المجلس النيابي للحكومة حول النازحين غير ملزمة…
تقارير نشرة الاخبار
13:23
توصية المجلس النيابي للحكومة حول النازحين غير ملزمة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
مستقبل السياحة...من الخليج الى العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:20
مستقبل السياحة...من الخليج الى العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دوما... بلسان أهلها: أجمل بلدة!
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دوما... بلسان أهلها: أجمل بلدة!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
01:52
الادعاء على dr. food ...وجلسة لاستجوابه الاثنين المقبل
أمن وقضاء
01:52
الادعاء على dr. food ...وجلسة لاستجوابه الاثنين المقبل
2
أخبار دولية
04:43
مسودة إعلان المنامة: لتنفيذ اصلاحات وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الامن وحماية حدود لبنان المعترف بها دوليا
أخبار دولية
04:43
مسودة إعلان المنامة: لتنفيذ اصلاحات وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الامن وحماية حدود لبنان المعترف بها دوليا
3
فنّ
06:05
الإحتفال بعيد ميلاد نانسي عجرم... كم أصبح عمرها؟
فنّ
06:05
الإحتفال بعيد ميلاد نانسي عجرم... كم أصبح عمرها؟
4
خبر عاجل
08:22
ترقبوا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الليلة الساعة الثامنة والنصف
خبر عاجل
08:22
ترقبوا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الليلة الساعة الثامنة والنصف
5
فنّ
06:01
بمساعٍ من علي الديك.. الشامي يزور سوريا للمرّة الأولى منذ 12 عاماً (فيديو)
فنّ
06:01
بمساعٍ من علي الديك.. الشامي يزور سوريا للمرّة الأولى منذ 12 عاماً (فيديو)
6
فنّ
05:59
"كبسوا كبسوا على تيك توك".. ممثلة سورية تبكي: مجبورة بدّي عيش!
فنّ
05:59
"كبسوا كبسوا على تيك توك".. ممثلة سورية تبكي: مجبورة بدّي عيش!
7
حال الطقس
01:52
درجات الحرارة الى ارتفاع...
حال الطقس
01:52
درجات الحرارة الى ارتفاع...
8
فنّ
05:06
نضال الأحمدية تفتح النار على كاريس بشار: يلعنها شو شريرة!
فنّ
05:06
نضال الأحمدية تفتح النار على كاريس بشار: يلعنها شو شريرة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More