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ألمانيا تختار أربعة حراس مرمى ضمن تشكيلتها في بطولة أوروبا 2024

2024-05-16 | 14:29
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ألمانيا تختار أربعة حراس مرمى ضمن تشكيلتها في بطولة أوروبا 2024

ستشارك ألمانيا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 التي تستضيفها الشهر المقبل بأربعة حراس مرمى لكن لم تكن هناك مفاجآت أخرى في التشكيلة المبدئية للمدرب يوليان ناجلزمان التي كشف عنها الخميس.

وانضم ألكسندر نوبل حارس شتوتجارت للتشكيلة إلى جوار مانويل نوير ومارك أندريه تير شتيجن وأوليفر باومان، إذ أظهر ناجلزمان ثقته إلى حد كبير في اللاعبين الذين اعتمد عليهم طوال الشهور السبعة الماضية.

وقال المدرب قبل أول بطولة دولية له "عندما يكون لديك هذه التشكيلة التي لا تزال تنمو ولكنها هشة بعد الأداء الذي قدمناه في آذار، فإن ضم عناصر جديدة قد يؤدي إلى انهيار أساس الفريق وسيتعين عليك البدء من الصفر".

وتغلبت ألمانيا على فرنسا وهولندا في مباراتين وديتين متتاليتين في آذار الماضي في أفضل نتائجها منذ فترة. ولم يفز بطل أوروبا ثلاث مرات بأي لقب كبير منذ كأس العالم 2014.

وقال ناجلزمان إن وجود أربعة حراس كان أمرا حاسما لتوزيع عبء العمل خلال البطولة.

وأضاف المدرب الألماني "لقد رشحنا أربعة حراس مرمى وسنشارك بأربعة في البطولة. نوبل استحق الترشيح. لماذا أربعة حراس مرمى؟ يمكن أن يكون لديك حراس مرمى في التدريبات أيضا، ولا يتعين على مانويل (نوير) القيام بذلك دائما. يمكننا التحكم في التدريبات وتوزيع العبء.

"هذا يعني وجود 22 لاعبا آخرين. يمكنني التعايش مع ذلك جيدا جدا. لا يزال بإمكاننا القيام بالتدريب المناسب في وجود 20 لاعبا على الأقل في حالة غياب البعض".

وضمت التشكيلة، التي ضمت 27 لاعبا ويجب تقليصها إلى 26 فقط قبل البطولة، المخضرمين الثلاثة توماس مولر وتوني كروس ونوير الفائزين بكأس العالم 2014.

وانضم ألكسندر بافلوفيتش (20 عاما)، الذي غاب عن مباريات مارس الودية بسبب الإصابة ولا يزال ينتظر خوض مباراته الدولية الأولى، للتشكيلة عقب أدائه الرائع مع بايرن ميونيخ.

وضم ناجلزمان ثلاثي باير ليفركوزن روبرت أندريش وفلوريان فيرتز ويوناتان تاه الذي ساعد بطل الدوري الألماني على عدم خسارة أي مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم.

وكان أبرز الغائبين ماتس هوملز لاعب بروسيا دورتموند، الذي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وليون غوريتسكا لاعب بايرن ميونيخ الذي أخفق في بلوغ النهائي بالخسارة أمام ريال مدريد في قبل النهائي.

وتبدأ ألمانيا مشوارها في المجموعة الأولى بالبطولة بخوض المباراة الافتتاحية ضد اسكتلندا يوم 14 حزيران. كما أنها ستلتقي مع المجر وسويسرا في الدور الأول.
 
 
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