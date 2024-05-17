الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلنها... البرازيل تستضيف كأس العالم للسيدات 2027!

2024-05-17 | 03:47
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلنها... البرازيل تستضيف كأس العالم للسيدات 2027!

حظيت البرازيل بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم عام 2027، بحسب ما اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الجمعة خلال كونغرس فيفا في بانكوك.

وتفوّقت البرازيل على الملف المشترك بين ألمانيا وهولندا وبلجيكا بـ119 صوتاً مقابل 78.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيش تعليقاً على فوز بلاده "أنا متأثر للغاية، كنا ندرك بأن الأمر سيكون صعباً. إنه انتصار لكرة القدم الأميركية الجنوبية ولكرة قدم السيدات في أميركا اللاتينية".

وتابع "كونوا على ثقة وبكل تواضع أقول لكم بأننا سننظم أفضل نسخة من كأس العالم للسيدات عام 2027".

ويركّز ملف البرازيل على عشرة ملاعب استُخدمت في كأس العالم للرجال عام 2014، بينها ماراكانا الأسطوري في ريو دي جانيرو، المقترح لاستضافة المباراتين الافتتاحية والنهائية.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

الدولي

القدم

يعلنها...

البرازيل

تستضيف

العالم

للسيدات

2027!

LBCI التالي
رسمياً...توخل يغادر "بايرن ميونيخ" نهاية الموسم
ألمانيا تختار أربعة حراس مرمى ضمن تشكيلتها في بطولة أوروبا 2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-27

هل سيبقى رادولوفيتش مدربا لمنتخب لبنان بعد الخسارة القاسية أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم؟

LBCI
رياضة
2024-03-21

الفلبين تستضيف بطولة العالم لكرة الطائرة للرجال لأول مرة في 2025

LBCI
رياضة
2024-03-19

منتخب لبنان لكرة القدم يواصل تحضيراته في سيدني تمهيدا لمباراته المرتقبة مع استراليا ضمن تصفيات كاس العالم

LBCI
رياضة
2024-05-09

تحضيرات رالي الربيع يتناولها رئيس لجنة الراليات في الاتحاد الدولي للسيارات عماد لحود

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
07:41

ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي الشمالي

LBCI
رياضة
07:39

رسمياً...توخل يغادر "بايرن ميونيخ" نهاية الموسم

LBCI
رياضة
14:29

ألمانيا تختار أربعة حراس مرمى ضمن تشكيلتها في بطولة أوروبا 2024

LBCI
رياضة
14:15

للمرة الأولى منذ 50 عاما... عودة منافسات تنس السيدات إلى نادي كوينز

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-10-16

الخارجية الإيرانية: نطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

LBCI
آخر الأخبار
2023-09-11

بدء إجتماع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري مع الفصائل الفلسطينية وهيئة العمل المشتركة في لبنان

LBCI
فنّ
2024-05-15

"أحارب المرض الخبيث"... نجمة اراب ايدول تعلن إصابتها بالسرطان

LBCI
منوعات
2024-05-16

سائق يرفض اصطحاب فتاة وكلبها المساعد وهذا ما حصل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

جولة سياحية في دوما... إحدى أجمل البلدات السياحية حول العالم

LBCI
أخبار لبنان
07:12

سفير قطر لدى لبنان من دوما: قطر هي رقم واحد من عدد السياح في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:04

المدير العام لصندوق قطر للتنمية من دوما: نطمح اعادة تأهيل السوق القديم لتحقيق اهداف التنمية المستدامة

LBCI
أخبار لبنان
07:04

باسيل: دوما والبترون صورة مصغرة عن لبنان الذي نريده وما النفع إذا أصبح البلد منصة تجمع اللاجئين غير الشرعيين

LBCI
أخبار لبنان
06:34

الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة من دوما: جئنا جميعا خصوصا لنكون إلى جانب لبنان

LBCI
امن وقضاء
06:29

سلسلة غارات اسرائيلية على جنوب لبنان... و3 شهداء باستهداف بيك أب على طريق النجارية الزهراني

LBCI
أخبار لبنان
06:22

نصار يطلق الحملة السياحية الصيفية: "مشوار رايحين مشوار"

LBCI
أخبار لبنان
05:54

المؤتمر التشاوريّ حول الرؤيا الخضراء في البقاع الغربي وراشيا

LBCI
أخبار دولية
04:48

إسرائيل تعتبر اتهامات جنوب إفريقيا بشأن "الإبادة" في غزة "منفصلة تماما عن الحقائق"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
04:35

مصلحة تسجيل السيارات والآليات: مواعيد فتح مركز الدكوانة لفك حجز المركبات والدراجات

LBCI
منوعات
15:30

زوجها خانها مع ابنة أختها البالغة 15 سنة... انتقمت منه بطريقة لا تصدق وسلمت نفسها: عقوبتي له كانت عادلة!

LBCI
اقتصاد
02:14

إنخفاض إضافي بأسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
16:05

بعد 3 سنوات من ارتكاب جريمته راسلها عبر فيسبوك: "لقد اغتصبتك"... وهذا ما حصل بعدها!

LBCI
خبر عاجل
06:15

وزارة السياحة تطلق الحملة السياحية الصيفية: "مشوار رايحين مشوار"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

اختلاس في مصرف ودعوى قضائية بحق آخر

LBCI
منوعات
14:58

عثروا على طفلتها متمسكة بجثتها وهي تصرخ: "أمي لا تستيقظ"... خطأ أودى بحياة لورين وهذه التفاصيل!

LBCI
أمن وقضاء
01:52

مجموعة نساء سرقن مبلغًا ماليًّا كبيرًا من أحد المنازل في بدارو..وتوقيف 3 منهنّ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More