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رياضة
رسمياً...توخل يغادر "بايرن ميونيخ" نهاية الموسم
2024-05-17 | 07:39
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رسمياً...توخل يغادر "بايرن ميونيخ" نهاية الموسم
رسمياً...توخل يغادر "بايرن ميونيخ" نهاية الموسم
أعلن مدرب "بايرن ميونيخ" الألماني توماس توخل عن عدم استمراره في تدريب الفريق الموسم المقبل بعد فشل مفاوضاته مع رئيس مجلس الإدارة، وفق وكالة "فرانس برس".
وكان مجلس إدارة بايرن قد أعلن في شباط الفائت أن توخل سيرحل في نهاية الموسم الحالي بسبب تراجع اداء ونتائج الفريق البافاري خلال الموسم الحالي.
لكن بايرن ميونيخ تراجع عن قراره الأولي بعد رفض 3 مدربين الاشراف على الفريق وهم الإسباني شابي ألونسو الذي فضّل البقاء على رأس الجهاز الفني لباير ليفركوزن الموسم المقبل بعد الموسم الاستثنائي الذي قدّمه معه، ثم مدربه السابق يوليان ناغلسمان الذي قرّر تجديد عقده مع الاتحاد الألماني والإشراف على المنتخب الوطني حتى نهائيات مونديال 2026، وكان آخر الرافضين رالف رانغنيك الذي يشرف على تدريب منتخب النمسا حالياً.
وقال توخل في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه الأخيرة ضد هوفنهايم في الدوري الألماني "إنه المؤتمر الصحفي الأخير لي كمدرب لبايرن ميونيخ".
وأضاف "كانت هناك محادثات في الأسابيع الأخيرة لكننا لم نصل الى اتفاق يرضي الطرفين وبالتالي سيبقى قرار شباط قائماً".
وتابع "السبب في اعادة التفكير بالبقاء كان اللحمة التي ظهرت بين الجهاز الفني واللاعبين لا سيما عندما لعبنا ضد أرسنال وريال مدريد (دوري الابطال)".
وأوضح "لم نتمكّن من التوصل الى اتفاق للاستمرار ولن أدخل في التفاصيل، ستبقى الأمور وراء أبواب مغلقة".
وخرج بايرن خالي الوفاض للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012 فخسر لقب الدوري لصالح ليفركوزن، ليضع الأخير حداً لسيطرة بافارية دامت 11 عاماً، كما خرج مبكراً من كأس ألمانيا، ثم من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الاسباني.
وبحسب تقارير فان توخل الذي كان يربطه عقد مع بايرن ميونيخ حتى عام 2025 اراد تجديد لسنة اضافية حتى عام 2026 ويبدو ان الادارة لم توافق على ذلك.
*
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