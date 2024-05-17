ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي الشمالي

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، براتب سنوي قدره 20.45 مليون دولار في إنتر ميامي، هو اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الأميركي الشمالي لكرة القدم في عام 2024.



وتنشر رابطة اللاعبين بانتظام تفاصيل الأجور الكاملة للدوري بأكمله، وعلى الرغم من أنه لم يكن مفاجئًا رؤية الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرّات في القمة، فإن الفجوة بين اللاعبين الآخرين والفرق بالفعل لافتة للنظر.



ويملك ميسي تعويضًا مضمونًا قدره 20,446,667 دولارًا أمريكيًا يتضمن راتباً أساسياً قدره 12 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى مكافآت مختلفة.



ولا تشمل الأرقام الواردة من الرابطة الدخل الضخم الذي يحصل عليه بطل العالم من الصفقات التجارية والصفقات والرعاية من شركات مثل أديداس وآبل.



ووقع ميسي عقده الأخير مع نادي برشلونة الإسباني في عام 2017، وهو عقد مدته أربع سنوات منحه إمكانية كسب 138 مليون يورو في الموسم الواحد بينها الراتب والمكافآت.



وانتقل ميسي إلى باريس سان جرمان في آب 2021، بعد انتهاء عقده مع برشلونة وتردّدت أنباء عن حصوله على ما بين 30 و35 مليون يورو مع النادي الفرنسي.



وانضم صانع الألعاب البالغ من العمر 36 عامًا إلى إنتر ميامي في تموز الماضي بموجب صفقة حتى نهاية موسم 2025، لكنه ربما لا يزال يتلقى مدفوعات من برشلونة.



وقال رئيس النادي الكاتالوني جوان لابورتا في كانون الثاني 2022، إنه من المقرر أن يقوم النادي بتأجيل دفع رواتب اللاعب حتى عام 2025.



واحتل مهاجم تورونتو الدولي الإيطالي السابق لورنتسو إنسيني الذي كان اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الأميركي حتى وصول ميسي، المركز الثاني في القائمة بدخل مضمون قدره 15.4 مليون دولار من النادي الكندي.



وجاء الزميل السابق لميسي في برشلونة، الإسباني سيرجيو بوسكيتس البالغ من العمر 35 عامًا، المركز الثالث براتب مضمون قدره 8.8 مليون دولار.



ويحصل زميلاهما السابقان في النادي الكاتالوني المهاجم الأوروغوياني لويس سواريس والظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا على 1.5 مليون دولار سنوياً.



ويبلغ إجمالي فاتورة الأجور في إنتر ميامي 41.68 مليون دولار، ويأتي تورونتو في المركز الثاني بمبلغ 31.41 مليون دولار، أما كولومبوس حامل لقب الدوري فتبلغ تكلفة رواتبه الإجمالية 15.19 مليون دولار، ويحتل المركز 21 في الدوري.