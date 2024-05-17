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رياضة
بعد تعرّضه لإصابة قوية... إيسكو يغيب عن كأس أوروبا
2024-05-17 | 12:10
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بعد تعرّضه لإصابة قوية... إيسكو يغيب عن كأس أوروبا
بعد تعرّضه لإصابة قوية... إيسكو يغيب عن كأس أوروبا
أعلن لاعب كرة القدم إيسكو عن عدم مشاركته في المباريات الأخيرة لفريقه "ريال بيتيس" هذا الموسم وفي كأس أوروبا بعد تعرّضه لكسر في عظمة الساق، وفق وكالة "فرانس برس".
ونُقل اللاعب البالغ 32 عاماً مصاباً خلال تعادل فريقه مع لاس بالماس 2-2 في الدوري المحلي الخميس، بعد تعرّضه لضربة قوية على عظمة الساق.
قال فريقه في بيان "بعد خضوعه لفحوص اليوم، تأكد ان ابن مدينة ملقة يعاني كسراً في عظمة الساق اليسرى".
ويستضيف ريال بيتيس، سابع الدوري الإسباني، ريال سوسييداد السادس الأحد، في صراع للتأهل إلى الدوري الأوروبي، في المرحلة قبل الأخيرة من الموسم.
ورُشّح لاعب ريال مدريد السابق بالانضمام مجدّداً إلى المنتخب، رغم ابتعاده عن "لا روخا" منذ 2019.
قال مدرّب المنتخب لويس دي لا فوينتي مطلع هذا الأسبوع "كلنا نعرفه ونعرف موهبته، أعلن نفسي معجباً بإيسكو".
وسيعلن دي لا فوينتي تشكيلته التي ستخوض النهائيات في ألمانيا، في 27 أيار الجاري.
*
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