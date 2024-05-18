الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

عشية مباراته الأخيرة مع ليفربول... المدرب يصل لمليون متابع على إنستغرام خلال ساعات!

2024-05-18 | 15:35
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عشية مباراته الأخيرة مع ليفربول... المدرب يصل لمليون متابع على إنستغرام خلال ساعات!

لم يكن يورغن كلوب، مدرب ليفربول المنتهية ولايته، مشهورا على الإطلاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكنه خاض المغامرة اليوم السبت قبل مباراته الأخيرة مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وحقق على الفور نجاحا كبيراعلىإنستغرامووصل إلى مليون متابع.

وأعلن كلوب في كانون الثاني أنه سيغادر ليفربول في نهاية هذا الموسم، وشكلت الأشهر القليلة الماضية استعدادا لمباراته الوداعية على ملعب أنفيلد حيث سيواجه ولفرهامبتون واندررز غدا الأحد.

في عام 2020، قال كلوب في مقابلة إنه لم يفهم مطلقا وسائل التواصل الاجتماعي قائلا إنه بات "كبيراجدا" في السن للتعامل معها، لكن المدرب البالغ من العمر 56 عاما لديه الآن حساب تمتوثيقهعلى إنستغرامباسم "كلوبو".

ويحتوي وصف ملفه الشخصي على إنستغرام عبارة "الاعتيادي"، وهو اللقب الذي أطلقه على نفسه عندما سُئل في عام 2015 عما إذا كان يمكن أن يصبح "الاستثنائي" في ليفربول.

وقال كلوب في أول مشاركة له على حسابه وهو ينظر إلى إرثه في ليفربول "الرحيل عن هذا المكان الرائع أمر صعب، لكنني أريد البقاء على اتصال معكم.

ويغادر كلوب ليفربول بعد ما يقرب من 500 مباراة، وفاز بألقاب بما في ذلك لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الأول مع النادي، ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة مرتين.

وقال كلوب في آخر لقاء له مع الصحفيين أمس الجمعة "عقد من حياتك هو عقد هائل، لكنني لن أنسى يوما واحدا في هذه الفترة لأنني وجدت أفضل الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق، وفعلت ذلك من أجل أفضل ناد كنت أتخيله على الإطلاق".

وكالة رويترز
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

يورغن كلوب

مدرب

فريق ليفربول

كرة قدم

إنشاء

حساب إنستغرام

مواقع التواصل الاجتماعي

مليون متابع

عشية

المباراة الأخيرة.

LBCI التالي
تعرفوا على المدرب الجديد لمنتخب لبنان لكرة السلة الذي سيخلف المدرب جاد الحاج
بعد تعرّضه لإصابة قوية... إيسكو يغيب عن كأس أوروبا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:17

تايوان تعزز دوريات خفر السواحل عشية تنصيب الرئيس الجديد

LBCI
رياضة
13:17

تعرفوا على المدرب الجديد لمنتخب لبنان لكرة السلة الذي سيخلف المدرب جاد الحاج

LBCI
خبر عاجل
12:26

تعرفوا على المدرب الجديد لمنتخب لبنان في كرة السلة في نشرة اخبار الـLBCI بعد قليل

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-14

لقاء تشاوري في مجلس النواب عشية جلسة مناقشة الهبة الأوروبية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:17

تعرفوا على المدرب الجديد لمنتخب لبنان لكرة السلة الذي سيخلف المدرب جاد الحاج

LBCI
رياضة
2024-05-17

بعد تعرّضه لإصابة قوية... إيسكو يغيب عن كأس أوروبا

LBCI
رياضة
2024-05-17

ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي الشمالي

LBCI
رياضة
2024-05-17

رسمياً...توخل يغادر "بايرن ميونيخ" نهاية الموسم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:04

مشاهد الفوضى على طرقات لبنان لا تنتهي... طفلة تخرج من نافذة السيارة على الأوتوستراد

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-16

الجميّل لجدل: عملية الترحيل للاجئين السوريين في لبنان لن تحصل طالما أنّ حزب الله باقٍ على ابتزازه للغرب لتفكيك الحصار عن الاسد

LBCI
أخبار دولية
17:54

تونس تنتشل جثث 4 مهاجرين قبالة ساحلها وإنقاذ العشرات

LBCI
منوعات
14:31

أم تحذر الأهالي من تحدي تيك توك جديد... هذا ما حصل مع ابنتها المراهقة! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

في نسختها التاسعة... ليلة الأفكار تجمع كباراً وصغاراً حول مواضيع حالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

حرب غزة مستمرة ولن تتوقف…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الخلافات الإسرائيلية الداخلية تتعمق مع طرح وثيقة أميركية لليوم التالي بعد الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لأول مرة... حزب الله يطلق مسيرة مزودة بصواريخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

لبنانيون انطلقوا من لبنان وأوقفوا في قبرص…

LBCI
رياضة
13:17

تعرفوا على المدرب الجديد لمنتخب لبنان لكرة السلة الذي سيخلف المدرب جاد الحاج

LBCI
رياضة
13:12

يوم أولمبي تحضيراً للألعاب الأولمبية في باريس

LBCI
السياحة في لبنان
13:11

بمناسبة ليلة المتاحف: بيروت متحف في الهواء الطلق

LBCI
السياحة في لبنان
13:05

صيف لبنان ٢٠٢٤ : "مشوار رايحين مشوار" !

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:26

تعرفوا على المدرب الجديد لمنتخب لبنان في كرة السلة في نشرة اخبار الـLBCI بعد قليل

LBCI
منوعات
11:35

"الدكتور فود" وشروق في دبي... ورحلة رومانسية على يخت (صور)

LBCI
اخبار البرامج
14:58

إيهاب توفيق يكشف... من هو النجم اللبناني الأكثر شهرةً بمصر؟

LBCI
فنّ
04:35

هاني رمزي خسر أمواله في البورصة: أستحق لأنني تعاملت بجهل

LBCI
أمن وقضاء
16:30

بيان لقوى الأمن حول إشكال المريجة: الخطة الأمنية هي لحماية الناس

LBCI
فنّ
04:25

"قرروا يحطّولنا ظبوطة"... كارمن لبس تطلق صرخة ضدّ الحملة الأمنيّة لضبط مخالفات السير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:04

“دكتور فوود” يعود إلى الواجهة من جديد… تطور قضائيّ لافت

LBCI
رياضة
13:17

تعرفوا على المدرب الجديد لمنتخب لبنان لكرة السلة الذي سيخلف المدرب جاد الحاج

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More