نادي Tmt Lebanon يفوز بثلاث ميداليات ذهبية ببطولة MMA دولية في مصر (صور)

شارك نادي Tmt Lebanon ببطولة Monster fighting championship محققًا ٣ ميداليات ذهبيات.



وفي التفاصيل، كان قد شارك نادي Tmt Lebanon لصحابها البطل الدولي عامر عبدالنبي في بطولة monster championship الدولية في الغردقة من خلال ابطاله الثلاثة: عن فئة الهواة فادي ابراهيم الذي انتصر على خصمه بالضربة القاضية خلال ٣٦ ثانية وجعفر خير بالإضافة لخليل عسيلي عن عمر ١٦ سنة.



نذكر ان البطولة روسية وقد أقيمت في مصر وتحديدًا في الغردقة كما ذكرنا في ١٩ ايار الفائت.