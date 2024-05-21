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اللاعب الألماني توني كروس يعلن اعتزاله بعد كأس أوروبا 2024

2024-05-21 | 15:00
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اللاعب الألماني توني كروس يعلن اعتزاله بعد كأس أوروبا 2024

اللاعب الألماني توني كروس يعلن اعتزاله بعد كأس أوروبا 2024

أعلن لاعب وسط ريال مدريد الإسباني ومنتخب ألمانيا لكرة القدم توني كروس الثلاثاء أنه سيعتزل اللعب نهائياً عقب نهائيات كأس أوروبا المقررة في بلاده الصيف المقبل، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وكتب كروس البالغ من العمر 34 عاماً في بيان عاطفي على موقع إنستغرام: "مسيرتي الكروية ستنتهي هذا الصيف، بعد كأس أوروبا. كما قلت دائمًا، ريال مدريد هو فريقي الأخير وسيكون كذلك"، مؤكدًا أن طموحه كان دائمًا "إنهاء الموسم بأفضل مستوى".

وأضاف "في 17 تموز 2014، يوم تقديمي في ريال مدريد، اليوم الذي غيّر حياتي. حياتي كلاعب كرة قدم، ولكن كشخص بشكل خاص. لقد كانت بداية فصل جديد في أكبر نادٍ في العالم. بعد 10 سنوات، في نهاية الموسم، ينتهي هذا الفصل".

وأردف كروس الذي سينتهي عقده مع الميرينغي في نهاية حزيران، قائلا "وفي الوقت نفسه فإن هذا القرار يعني أن مسيرتي كلاعب كرة قدم ستنتهي هذا الصيف بعد كأس أوروبا. كما قلت دائمًا: ريال مدريد هو فريقي الأخير وسيكون كذلك. أنا سعيد وفخور، لأنني في ذهني وجدت التوقيت المناسب لقراري، وأنني أستطعت اختياره بنفسي. كان طموحي دائمًا هو إنهاء مسيرتي في ذروة مستواي".

وختم بيانه بـ"من الآن فصاعدا هناك فكرة واحدة فقط: الفوز باللقب الـ15!" في إشارة الى دوري أبطال أوروبا حيث سيلتقي النادي الملكي مع بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية في الأول من حزيران المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.

وتوّج كروس بلقب المسابقة القارية العريقة خمس مرات بينها أربعة مع النادي الملكي وواحد مع بايرن ميونيخ الألماني.

وأعرب ريال مدريد في بيان "عن امتنانه ومحبته لتوني كروس، اللاعب الذي أصبح بالفعل جزءًا من تاريخ ريال مدريد وأحد الأساطير العظيمة في نادينا وكرة القدم العالمية"، متوجهًا بالتحيّة إلى "لاعب أساسي" فاز بـ22 لقباً وخاض 463 مباراة بقميص الميرينغي.

وأضاف "سيبقى توني كروس إلى الأبد في قلوب جميع مشجعي ريال مدريد لتميزه في كرة القدم ولأنه لاعب قدّم كل شيء من أجل هذا القميص".

وأشاد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس بـ"أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد والذي كان وسيظل دائمًا منزله".
 
 
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