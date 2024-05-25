الكينية تشيبيت تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 10 آلاف متر للسيدات

حطمت الكينية بياتريس تشيبيت الرقم القياسي العالمي لسباق 10 آلاف متر للسيدات بأقل من سبع ثوان على الرقم القياسي السابقوحققت زمنا قدره 28 دقيقة و54.14 ثانية اليوم السبت في بطولة بريفونتين كلاسيك في يوجين بولاية أوريجون الأمريكية.



واجتازت تشيبيت خط النهاية في ملعب هايوارد فيلد قبل أن تسقط على الأرض مع تحطيمها للرقم القياسي السابق البالغ 29:01.03 دقيقة والذي سجلته الإثيوبية ليتيسنبيت جيدي قبل ثلاث سنوات.



وقالت تشيبيت "أريد فقط أن أشكر فريق إدارتي ومدربي والجميع في بلادي على مساندتهم الرائعة. قمت بعمل جيد للغاية لأنني أرى أن جسدي يستجيب بشكل جيد".



وتأهلت تشيبيت، الفائزة بالميدالية الفضية والبرونزية في بطولة العالم في سباق خمسة آلاف متر، بهذا الفوز للمنافسة في سباق 10 آلاف متر في أولمبياد باريس هذا العام.



وجاءت الإثيوبية جوداف تسيجاي في المركز الثاني بزمن قدره 29:05.92 دقيقة والكينية ليليان كاسيت رينجيروك في المركز الثالث بزمن 29:26.89 دقيقة.