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السيارت تتصادم مع انطلاق سباق موناكو للفورمولا 1

2024-05-26 | 09:55
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السيارت تتصادم مع انطلاق سباق موناكو للفورمولا 1

توقف سباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد بعد تصادم دمر سيارة سيرجيو بيريز سائق رد 
بول وألحق أضرارا بسيارتي كيفن ماجنوسن ونيكو هالكنبرج سائقي هاس.
 
وبدا أن سيارة ماجنوسن اصطدمت بسيارة بيريز التي التفت واصطدمت بالحواجز وتورط هالكنبرج في الفوضى.
 
وكانت سيارتا هاس قد انطلقتا من الصف الأخير بعد استبعادهما من نتائج التجارب التأهيلية بسبب مخالفة فنية.
 
وخرج السائقون الثلاثة من سياراتهم سالمين فيما انتشر الحطام على المسار ما دفع المنظمين لرفع الأعلام الحمراء.
 
وتصادم بيير جاسلي وإستيبان أوكون سائقا ألبين لترتفع سيارة أوكون عاليا في الهواء.
 
وتساءل جاسلي "ماذا فعل؟ لماذا حاول مهاجمتي؟ تضررت السيارة برمتها الآن".
 
وكان شارل لوكلير سائق فيراري أول المنطلقين وحافظ على الصدارة متفوقا على أوسكار بياستري سائق مكلارين. وعادت السيارات إلى حارة الصيانة ويستأنف السباق من نقطة البداية بالترتيب الأصلي. 

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