المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي ينهي مسيرته الكروية

أنهى المدافع الدولي السابق الإيطالي ليوناردو بونوتشي مسيرته الكروية عن سن الـ37 عاماً بعدما خاض الأحد مباراته الأخيرة مع فريقه فنربهتشه ضمن منافسات الدوري التركي لكرة القدم، وفقاً لما أعلن ناديه.واكتسح فنربهتشه ضيفه اسطنبول سبور 6-0 في مباراة شارك فيها بونوتشي احتياطياً حيث دخل أرض الملعب في الدقيقة 64 ونال بطاقة صفراء في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي.وفشل نادي العاصمة اسطنبول في إحراز اللقب للمرة العشرين في تاريخه والأولى منذ عام 2014، إذ برغم فوزه كان يأمل أن يخسر غلطة سراي المتصدر مباراته الأخيرة أمام مضيفه كونياسبور، لكنه فاز 3-1 وتوّج بطلاً بعدما رفع رصيده إلى 102 نقطتين مقابل 99 لفنربهتشه.قال بونوتشي "إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءًا من هذه العائلة الرائعة. لقد حاولت أن أبذل قصارى جهدي داخل الملعب وخارجه. أشكر الجميع".ووصل بونوتشي إلى اسطنبول خلال سوق الانتقالات في كانون الثاني بعدما أمضى 6 أشهر مع نادي أونيون برلين الألماني.واكتسب بونوتشي الذي خاض أكثر من 500 مباراة شهرة واسعة خلال مسيرته مع يوفنتوس بين عامي 2010 و2023، وأمضى موسماً مع ميلان (2017-2018).وأحرز المدافع الدولي (121 مباراة) لقب كأس أوروبا 2021 مع منتخب بلاده، وارتدى شارة القيادة مع يوفنتوس. فاز بلقب الدوري 9 مرات، منها 8 مرات مع "السيدة العجوز" ومرة مع إنتر نادي بداياته الاحترافية، وكأس إيطاليا 5 مرات.