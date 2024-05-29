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رياضة
أولمبياد باريس...خبر محزن لمحبّي البطل البرازيلي تياغو براز
2024-05-29 | 02:48
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أولمبياد باريس...خبر محزن لمحبّي البطل البرازيلي تياغو براز
أولمبياد باريس...خبر محزن لمحبّي البطل البرازيلي تياغو براز
تم إيقاف البرازيلي تياغو براز وهو البطل الأولمبي في القفز بالزانة عام 2016، لمدة 16 شهراً بسبب تعاطي المنشطات يوم الثلاثاء من قبل وحدة النزاهة في ألعاب القوى، ما يمنعه من المشاركة في أولمبياد باريس هذا العام، وفق وكالة "فرانس برس".
وجاء في بيان الوحدة "أوقفت وحدة النزاهة في ألعاب القوى تياغو براز، البطل الأولمبي في ريو 2016، لمدة 16 شهراً بسبب وجود مادة أوستارين غلوكورونيد".
وسبق لبراز أن أكد براءته قائلاً إنه "تناول مكملات غذائية تحتوي على المادة المحظورة" المستخدمة أيضاً لزيادة حجم العضلات.
وخرج براز الذي حصل على الميدالية البرونزية في دورة طوكيو صيف 2021 التي أرجئت لعام بسبب كوفيد-19 بعقوبة مخفّفة حيث كانت تدرس وحدة النزاهة الدولية ايقافه لمدة أربع سنوات "مدعيًا على وجه الخصوص أنه كان "متهورًا" وتصرف "بنيّة غير مباشرة".
وسيتم منع براز الذي تم إيقافه موقتًا من قبل وحدة النزاهة الدولية في 28 تموز 2023 بعدما جاء اختباره ايجابياً خلال لقاء الدوري الماسي في ستوكهولم في 2 تموز، من المنافسة حتى 27 تشرين الثاني 2024.
*
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