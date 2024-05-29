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تفاصيل صغيرة تفصل كومباني عن التوقيع مع "بايرن ميونخ"

2024-05-29 | 03:30
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تفاصيل صغيرة تفصل كومباني عن التوقيع مع "بايرن ميونخ"

تفاصيل صغيرة تفصل كومباني عن التوقيع مع "بايرن ميونخ"

كشف النجم الألماني السابق كارل هاينز رومينيغيه أن "تفاصيل صغيرة" تفصل نادي "بايرن ميونخ" عن توقيع عقد ارتباطه بالمدرب البلجيكي فنسان كومباني، وفق وكالة "فرانس برس".

ويبحث بايرن عن بديل لتوماس توخل الذي بات خارج أسوار النادي البافاري قبل الوصول الى نهاية عقده بسبب النتائج السيئة التي حققها الفريق في إحدى فترات الموسم، ما فتح الباب أمام باير ليفركوزن لإنهاء احتكاره للقب الدوري الألماني والصعود على منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخه.

وأفادت وسائل الإعلام الأسبوع الفائت أن كومباني (38 عاماً)، مدرب بيرنلي الذي هبط الى دوري المستوى الثاني في إنكلترا، بات على وشك خلافة توخل.

وبحسب صحيفة "بيلد" وشبكة "سكاي"، تم التوصل الى اتفاق مبدئي بين بايرن وكومباني ليصبح البلجيكي المدرب القادم للنادي البافاري.

وكشفت "بيلد" أنه يتعين على بايرن الآن التوصل الى اتفاق مع بيرنلي الذي يرتبط به كومباني بعقد يمتد للأعوام الأربعة القادمة.

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي" الإيطالية، قال رومينيغيه "وقع خيار مديرنا الرياضي على كومباني. الأمر ليس رسمياً بعد لكن هناك فقط بعض التفاصيل النهائية التي يتعين حلها".

وكشف أن مدرب بايرن السابق ومانشستر سيتي الإنكليزي الحالي الإسباني بيب غوارديولا سهل عملية الاتصال بين النادي البافاري وكومباني لأن البلجيكي لعب تحت اشرافه في الـ"سيتيزينس" بين 2016 و2019.

وتابع عن غوارديولا "لقد قدم لنا مساعدة كبيرة. لعب تحت اشرافه كقائد لمانشستر سيتي وتابعه أيضاً عندما كان في بيرنلي".

وتعرض بايرن لسلسلةٍ من الانتكاسات في سعيه للحصول على مدرب جديد، حيث حاول أولاً التعاقد مع الإسباني شابي ألونسو الذي أعلن نهاية آذار الفائت بقاءه على دكة باير ليفركوزن، ثم حاول مع مدربه السابق يوليان ناغيلسمان لكن الأخير جدد عقده على رأس الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا، ثم رالف رانغنيك الذي قرر البقاء مدرباً للنمسا حتى صيف 2026.

وحاول مسؤولو بايرن التوصل الى اتفاق مع توخل لإكمال المغامرة لاسيما بعد بلوغ الفريق نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من دون أن تتكلل مساعيهم بالنجاح.

وبعد أن دافع عن ألوان هامبورغ (2006-2008)، لعب كومباني لمانشستر سيتي من 2008 حتى 2019، قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية مع فريقه السابق أندرلخت البلجيكي صيف 2019 حيث قضى موسماً كلاعب ومدرب.

وفي صيف 2022، تولى قيادة بيرنلي وفاز معه بلقب دوري المستوى الثاني في ربيع 2023. لكنه فشل في إبقائه ضمن أندية النخبة وأنهى موسم 2023-2024 في المركز التاسع عشر ليودع الدوري الممتاز.
 
 
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