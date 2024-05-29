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الفتح السعودي يحقق انتصارا قانونيا تاريخيا في البات

2024-05-29 | 13:24
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الفتح السعودي يحقق انتصارا قانونيا تاريخيا في البات

صدر اليوم قرار محكمة التحكيم لكرة السلة (البات) في جنيف لمصلحة نادي الفتح السعودي في قضيته ضد اللاعب الكرواتي داركو بلانينيتش.
وقد أيّدت محكمة "البات" الأسباب القانونية التي قدّمها الوكيل القانوني اللبناني لنادي الفتح السعودي الأستاذ رالف شربل في مذكرته الجوابية، كما أنّها حكمت بأن يسدّد اللاعب الكرواتي للنادي السعودي المصاريف القانونية ومصاريف المحكمة السويسرية.
 ويشكّل هذا القرار أكبر انتصار في تاريخ الرياضة السعودية في قضية دولية ويؤكّد قدرة العرب على التألّق في مختلف المجالات.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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