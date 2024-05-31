الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
29
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
29
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بعد اتهامه بمخالفات قانونية وفاسدة... بيكيه يخضع للتحقيق
2024-05-31 | 05:23
شارك
2
min
بعد اتهامه بمخالفات قانونية وفاسدة... بيكيه يخضع للتحقيق
بعد اتهامه بمخالفات قانونية وفاسدة... بيكيه يخضع للتحقيق
فتحت محكمة في مدريد، الخميس، تحقيقا رسميًا بحق مدافع برشلونة السابق جيرار بيكيه في إطار الاجراءات القانونية المستمرة حول شبهات فساد في صفقة نقل الكأس السوبر الإسبانية إلى السعودية.
ويجري التحقيق في عقود الاتحاد الإسباني لكرة القدم الموقعة منذ عام 2018، بما في ذلك عقد رئيس الاتحاد السابق المستقيل لويس روبياليس لاستضافة الدولة الخليجية الغنية بالنفط مسابقة الكأس السوبر الإسبانية على أراضيها.
وتبلغ قيمة عقود الكأس السوبر الموقعة 40 مليون يورو سنوياً أي أكثر من 40 مليون دولار وتم ترتيبها مع شركة كوزموس التي يملكها بيكيه والتي تعمل كوسيط.
وقالت المحكمة إن هناك "مخالفات محتملة ذات خلفيات جنائية" في العقود التي تضمنت بندا "لضمان دفع عمولة قدرها أربعة ملايين يورو سنويا لشركة كوزموس".
ونتيجة لذلك، قالت المحكمة إنها أدرجت بيكيه رسميًا ضمن مجموعة من الأشخاص الذين يخضعون الآن لتحقيق رسمي بشأن قضية الفساد المزعومة التي هزت الكرة الإسبانية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وفي آذار الفائت، قامت الشرطة الإسبانية بتفتيش 11 موقعاً، بما في ذلك مقر الاتحاد الإسباني للعبة في مدريد ومنزل روبياليس في غرناطة، كجزء من التحقيق في الفساد وجرائم أخرى.
واستقال روبياليس من منصبه رئيساً للاتحاد الإسباني في أيلول الفائت، بعد تقبيله بالقوة لهيرموسو بعد تتويج إسبانيا باللقب العالمي في سيدني في آب الفائت.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
اتهامه
بمخالفات
قانونية
وفاسدة...
بيكيه
للتحقيق
التالي
المحكمة تصدم العائلة... ورثة مارادونا يخسرون المعركة القانونية لاستعادة الكرة الذهبية
تعرفوا على الفتاة اللبنانية الوحيدة التي تقدم عرض التعلق بشعرها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
05:40
المحكمة تصدم العائلة... ورثة مارادونا يخسرون المعركة القانونية لاستعادة الكرة الذهبية
رياضة
05:40
المحكمة تصدم العائلة... ورثة مارادونا يخسرون المعركة القانونية لاستعادة الكرة الذهبية
0
أخبار دولية
2024-05-29
جمعية المصارف: لمقاربة اي خطط وفقاً لاسس قانونية
أخبار دولية
2024-05-29
جمعية المصارف: لمقاربة اي خطط وفقاً لاسس قانونية
0
أمن وقضاء
2024-05-29
ختم محل خضار في الغندورية بالشمع الأحمر يديره سوري بصورة غير قانونية
أمن وقضاء
2024-05-29
ختم محل خضار في الغندورية بالشمع الأحمر يديره سوري بصورة غير قانونية
0
فنّ
2024-05-29
وسط المعركة القانونية بينهما... ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تسقط اسم والدها!
فنّ
2024-05-29
وسط المعركة القانونية بينهما... ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تسقط اسم والدها!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
06:43
خبر محزن لمحبّي كافاني... هذا ما أعلنه!
رياضة
06:43
خبر محزن لمحبّي كافاني... هذا ما أعلنه!
0
رياضة
06:22
بعد بلوغهم "نقطة الانهيار"... اللاعبون في إنكلترا يهددون بالإضراب
رياضة
06:22
بعد بلوغهم "نقطة الانهيار"... اللاعبون في إنكلترا يهددون بالإضراب
0
رياضة
06:03
بعد جداله الساخن معه... إيتو يعتذر من مدرب منتخب الكاميرون
رياضة
06:03
بعد جداله الساخن معه... إيتو يعتذر من مدرب منتخب الكاميرون
0
رياضة
05:40
المحكمة تصدم العائلة... ورثة مارادونا يخسرون المعركة القانونية لاستعادة الكرة الذهبية
رياضة
05:40
المحكمة تصدم العائلة... ورثة مارادونا يخسرون المعركة القانونية لاستعادة الكرة الذهبية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-02
مقدمة النشرة المسائية 02-08-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-02
مقدمة النشرة المسائية 02-08-2023
0
منوعات
2023-08-28
مشاهد مرعبة... عاصفة عنيفة تضرب جزيرة مايوركا والعائلات تهرع للاحتماء! (فيديو)
منوعات
2023-08-28
مشاهد مرعبة... عاصفة عنيفة تضرب جزيرة مايوركا والعائلات تهرع للاحتماء! (فيديو)
0
فنّ
2023-10-27
إليسا تحتفل بعيد ميلادها في السعوديّة.. وهل تصدر ألبومها قريباً؟
فنّ
2023-10-27
إليسا تحتفل بعيد ميلادها في السعوديّة.. وهل تصدر ألبومها قريباً؟
0
أخبار لبنان
09:26
اتحاد نقابات أصحاب الأفران والمخابز بحث في قضية الطحين الفاسد : لتخلية سبيل صاحب الشركة بانتظار نتيجة الفحوصات
أخبار لبنان
09:26
اتحاد نقابات أصحاب الأفران والمخابز بحث في قضية الطحين الفاسد : لتخلية سبيل صاحب الشركة بانتظار نتيجة الفحوصات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
تعرفوا على الفتاة اللبنانية الوحيدة التي تقدم عرض التعلق بشعرها
تقارير نشرة الاخبار
13:52
تعرفوا على الفتاة اللبنانية الوحيدة التي تقدم عرض التعلق بشعرها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مهرجانات بيبلوس الدولية... حفلات منوعة لصيف واعد
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مهرجانات بيبلوس الدولية... حفلات منوعة لصيف واعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
زي موظفي OMT الجديد من تصميم طلاب جامعة الـLAU
تقارير نشرة الاخبار
13:48
زي موظفي OMT الجديد من تصميم طلاب جامعة الـLAU
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ما هي التوقعات بشأن مسار الإنتخابات الرئاسية في ايران؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ما هي التوقعات بشأن مسار الإنتخابات الرئاسية في ايران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تصعيد ميداني كبير في غزة يتزامن مع غليان سياسي في إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تصعيد ميداني كبير في غزة يتزامن مع غليان سياسي في إسرائيل
0
أخبار دولية
13:20
غالانت: الجيش الاسرائيلي سيواصل إستهداف حزب الله عند الحدود وفي العمق
أخبار دولية
13:20
غالانت: الجيش الاسرائيلي سيواصل إستهداف حزب الله عند الحدود وفي العمق
0
أخبار دولية
13:18
لبنان يتراجع عن شكواه ضد اسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية
أخبار دولية
13:18
لبنان يتراجع عن شكواه ضد اسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
منظمات تواصل سياسة التحريض.. لبقاء النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:15
منظمات تواصل سياسة التحريض.. لبقاء النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
بشرى للسياح والمغتربين... إعادة إطلاق التسوق المُعفى من الضريبة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
بشرى للسياح والمغتربين... إعادة إطلاق التسوق المُعفى من الضريبة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:00
من اليوم..بدء إستيفاء رسوم الميكانيك لدى كافة مراكز شركات تحويل الأموال
خبر عاجل
10:00
من اليوم..بدء إستيفاء رسوم الميكانيك لدى كافة مراكز شركات تحويل الأموال
2
اقتصاد
02:59
انخفاض في سعر البنزين
اقتصاد
02:59
انخفاض في سعر البنزين
3
أخبار لبنان
09:26
اتحاد نقابات أصحاب الأفران والمخابز بحث في قضية الطحين الفاسد : لتخلية سبيل صاحب الشركة بانتظار نتيجة الفحوصات
أخبار لبنان
09:26
اتحاد نقابات أصحاب الأفران والمخابز بحث في قضية الطحين الفاسد : لتخلية سبيل صاحب الشركة بانتظار نتيجة الفحوصات
4
صحة وتغذية
10:15
ما هو الوقت المثالي لشرب القهوة؟
صحة وتغذية
10:15
ما هو الوقت المثالي لشرب القهوة؟
5
تقارير نشرة الاخبار
13:52
تعرفوا على الفتاة اللبنانية الوحيدة التي تقدم عرض التعلق بشعرها
تقارير نشرة الاخبار
13:52
تعرفوا على الفتاة اللبنانية الوحيدة التي تقدم عرض التعلق بشعرها
6
أخبار لبنان
17:00
هوكستين: اتفاق للحدود البرية بين لبنان وإسرائيل يتم تنفيذه على مراحل قد يخفف من الصراع المحتدم بين البلدين
أخبار لبنان
17:00
هوكستين: اتفاق للحدود البرية بين لبنان وإسرائيل يتم تنفيذه على مراحل قد يخفف من الصراع المحتدم بين البلدين
7
اسرار
23:59
اسرار الصحف المحلية 31-05-2024
اسرار
23:59
اسرار الصحف المحلية 31-05-2024
8
فنّ
04:30
نادين نسيب نجيم تناشد المعنيين للتحرّك: هيدا الوسخ لازم ينلقط
فنّ
04:30
نادين نسيب نجيم تناشد المعنيين للتحرّك: هيدا الوسخ لازم ينلقط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More