بعد اتهامه بمخالفات قانونية وفاسدة... بيكيه يخضع للتحقيق

بعد اتهامه بمخالفات قانونية وفاسدة... بيكيه يخضع للتحقيق



فتحت محكمة في مدريد، الخميس، تحقيقا رسميًا بحق مدافع برشلونة السابق جيرار بيكيه في إطار الاجراءات القانونية المستمرة حول شبهات فساد في صفقة نقل الكأس السوبر الإسبانية إلى السعودية.



ويجري التحقيق في عقود الاتحاد الإسباني لكرة القدم الموقعة منذ عام 2018، بما في ذلك عقد رئيس الاتحاد السابق المستقيل لويس روبياليس لاستضافة الدولة الخليجية الغنية بالنفط مسابقة الكأس السوبر الإسبانية على أراضيها.



وتبلغ قيمة عقود الكأس السوبر الموقعة 40 مليون يورو سنوياً أي أكثر من 40 مليون دولار وتم ترتيبها مع شركة كوزموس التي يملكها بيكيه والتي تعمل كوسيط.



وقالت المحكمة إن هناك "مخالفات محتملة ذات خلفيات جنائية" في العقود التي تضمنت بندا "لضمان دفع عمولة قدرها أربعة ملايين يورو سنويا لشركة كوزموس".



ونتيجة لذلك، قالت المحكمة إنها أدرجت بيكيه رسميًا ضمن مجموعة من الأشخاص الذين يخضعون الآن لتحقيق رسمي بشأن قضية الفساد المزعومة التي هزت الكرة الإسبانية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وفي آذار الفائت، قامت الشرطة الإسبانية بتفتيش 11 موقعاً، بما في ذلك مقر الاتحاد الإسباني للعبة في مدريد ومنزل روبياليس في غرناطة، كجزء من التحقيق في الفساد وجرائم أخرى.



واستقال روبياليس من منصبه رئيساً للاتحاد الإسباني في أيلول الفائت، بعد تقبيله بالقوة لهيرموسو بعد تتويج إسبانيا باللقب العالمي في سيدني في آب الفائت.