بعد جداله الساخن معه... إيتو يعتذر من مدرب منتخب الكاميرون

بعد جداله الساخن معه... إيتو يعتذر من مدرب منتخب الكاميرون

اعتذر النجم السابق لبرشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي وتشلسي الإنكليزي صامويل إيتو من مدرب المنتخب الوطني البلجيكي مارك بريس، يوم الخميس الفائت بعدما دخل معه في جدال ساخن هذا الأسبوع، وفق وكالة "فرانس برس".



وأكد إيتو أن برايس سيبقى في منصبه بعد الإعلان عن استبداله كمدرب للكاميرون الأربعاء.



وقال إيتو في مؤتمر صحافي "أعتذر لأنه خلال إجتماعنا الأول المؤسف، كان هناك الكثير من المشاعر... لكن الشعب الكاميروني أهم منا، ومن أجله يجب أن نعمل".



وأضاف بطل أمم إفريقيا مرتين "مهمتك ليست سهلة، على الرغم من مؤهلاتك وخبراتك، لكن يجب أن تعلم أنك ستحظى بدعمنا".



ويعود كلام ايتو الى الحادثة التي انتشرت عبر فيديو مصوّر خلال الإجتماع الاول مع بريس والذي تم تداوله بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.



وسبق لإيتو أن اعتبر تعيين بريس مدرباً للمنتخب الوطني "غير قانوني" في رسالة وجهها الى وزارة الرياضة في البلاد، إذ عين المدرب في المنصب بناء على تعليمات من رئيس البلاد بول بيا.



وأعلنت وزارة الرياضة في الثاني من نيسان عن تعيين بريس كخلف لريغوبير سونغ الذي ترك منصبه نهاية شباط، بعد خروج المنتخب الكاميروني من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في ساحل العاج على يد نيجيريا الوصيفة.



وفي مقطع الفيديو الذي نشر الثلاثاء وتحققت وكالة فرانس برس من صحته باتصال مع مسؤول في الاتحاد الكاميروني للعبة، ظهر إيتو قبل اجتماع مخطط له في الاتحاد وهو يهاجم بحدة بريس الذي حافظ على رباطة جأشه لكنه بدا متأثراً بما يحصل.



وتستعد الكاميرون لمرحلة جديدة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 باستقبال الرأس الأخضر في الثامن من حزيران قبل السفر الى أنغولا في 11 منه.