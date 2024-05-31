بعد بلوغهم "نقطة الانهيار"... اللاعبون في إنكلترا يهددون بالإضراب

بعد بلوغهم "نقطة الانهيار"... اللاعبون في إنكلترا يهددون بالإضراب



هدّد لاعبو كرة القدم في إنكلترا باللجوء الى الإضراب بعدما وصلوا الى "نقطة الانهيار" بسبب روزنامة المباريات المكثفة جداً، وذلك بحسب ما حذرت رابطة اللاعبين المحترفين "بي أف أيه" في رسالة موجهة الى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".



ويتعرّض فيفا لضغوط متزايدة من أجل حلّ مسألة الإرهاق الذي يعاني منه لاعبو النخبة بسبب ازدحام المباريات، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية.



وتريد رابطة اللاعبين المحترفين في إنكلترا أن تتّخذ إجراءات لتقليل عدد المباريات، لاسيما مع التوجّه لإقامة كأس العالم للأندية الصيف المقبل بحلة جديدة بمشاركة 32 فريقاً.



وفي حدث أقيم الخميس في لندن بتنظيم من رابطة اللاعبين المحترفين في إنكلترا والرابطة الدولية للاعبين "فيفبرو"، نُقِلَ ما مفاده أن اللاعبين وصلوا الى "نقطة الانهيار".



وأشار الرئيس التنفيذي لرابطة اللاعبين المحترفين "بي أف أيه"، ماهيتا مولانغو، الى محادثة أجراها مؤخراً مع لاعبين من نادٍ لم يذكر اسمه.



ويواجه فيفا تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية إذا لم تتم إعادة جدولة مونديال الأندية 2025.



وفي رسالة وصلت مؤخراً الى رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو، دعت الرابطة العالمية للدوريات و"فيفبرو" الى إعادة النظر في الجدول الزمني لمونديال الأندية بحلته الجديدة، تحت طائلة الشروع في إجراءات قانونية.



وبحسب الروزنامة، من المقرّر أن تقام كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة بين 15 حزيران و13 تموز 2025، وأضافت الرسالة أن هذه التغييرات في الجدول الزمني أدت الى "ضرر اقتصادي" للبطولات المحلية ودفعت اللاعبين "الى ما هو أبعد من حدودهم".

