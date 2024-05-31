الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

خبر محزن لمحبّي كافاني... هذا ما أعلنه!

2024-05-31 | 06:43
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
خبر محزن لمحبّي كافاني... هذا ما أعلنه!

خبر محزن لمحبّي كافاني... هذا ما أعلنه!

أعلن المهاجم الأوروغوياني أدنسون كافاني عن اعتزاله دولياً يوم الخميس الفائت، وفق وكالة "فرانس برس".

وكشف مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي السابق والبالغ 37 عاما أنه اتخذ قرار الاعتزال الدولي بعد 136 مباراة بقميص منتخب بلده من أجل التركيز على إنهاء مسيرته مع نادي بوكا جونيورز الارجنتيني.

وقال اللاعب الذي خاض ظهوره الدولي الاول عام 2008 في رسالة موجهة إلى الجمهور الاوروغوياني "لقد كنت وسأبقى دائمًا محظوظًا لأنني ارتديت هذا القميص لتمثيل أكثر ما أحبه في العالم، بلدي".

وتابع "أريد أن أكرّس نفسي لهذه المرحلة الجديدة من مسيرتي وأن أقدم كل ما لدي وباستطاعتي ان اقدمه حيث أريد أن أكون".

وأضاف "اليوم قررت الاعتزال، لكنني سأبقى مساندا دائمًا للمنتخب بقلب نابض، مثلما حدث عندما دخلت الملعب بهذا القميص الجميل".

وسجّل كافاني 58 هدفا بألون المنتخب وهو الهدّاف الثاني تاريخيًا بعد لويس سواريس (68)، كما شارك في كأس العالم أربع مرات: جنوب أفريقيا 2010 عندما بلغ الدور نصف النهائي، البرازيل 2014، روسيا 2018 وقطر 2022. ونال مع منتخب بلاده لقب كوبا أميركا عام 2011.

كما يعد ثالث اكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية في بلاده بعد دييغو غودين (161) وسواريس (137).

ولم يتم استدعاء المهاجم الذي لعب لسان جرمان بين 2013 و2020 ويعد ثاني افضل هداف في تاريخ نادي العاصمة بـ 200 هدفا بعد كيليان مبابي (256)، للمنتخب منذ مونديال 2022 حيث ودّعت أوروغواي من الدور الاول.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

لمحبّي

كافاني...

أعلنه!

بعد بلوغهم "نقطة الانهيار"... اللاعبون في إنكلترا يهددون بالإضراب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2024-05-29

أولمبياد باريس...خبر محزن لمحبّي البطل البرازيلي تياغو براز

LBCI
منوعات
2024-05-23

لهذا السبب المحزن جدا: لم تقص أظافرها منذ عام 1997 ودخلت موسوعة غينيس كصاحبة أطول أظافر! (صور)

LBCI
أخبار دولية
2024-03-17

بوتين: وفاة نافالني "حدث محزن"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
06:22

بعد بلوغهم "نقطة الانهيار"... اللاعبون في إنكلترا يهددون بالإضراب

LBCI
رياضة
06:03

بعد جداله الساخن معه... إيتو يعتذر من مدرب منتخب الكاميرون

LBCI
رياضة
05:40

المحكمة تصدم العائلة... ورثة مارادونا يخسرون المعركة القانونية لاستعادة الكرة الذهبية

LBCI
رياضة
05:23

بعد اتهامه بمخالفات قانونية وفاسدة... بيكيه يخضع للتحقيق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-02

مقدمة النشرة المسائية 02-08-2023

LBCI
منوعات
2023-08-28

مشاهد مرعبة... عاصفة عنيفة تضرب جزيرة مايوركا والعائلات تهرع للاحتماء! (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-10-27

إليسا تحتفل بعيد ميلادها في السعوديّة.. وهل تصدر ألبومها قريباً؟

LBCI
أخبار لبنان
09:26

اتحاد نقابات أصحاب الأفران والمخابز بحث في قضية الطحين الفاسد : لتخلية سبيل صاحب الشركة بانتظار نتيجة الفحوصات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

تعرفوا على الفتاة اللبنانية الوحيدة التي تقدم عرض التعلق بشعرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

مهرجانات بيبلوس الدولية... حفلات منوعة لصيف واعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

زي موظفي OMT الجديد من تصميم طلاب جامعة الـLAU

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ما هي التوقعات بشأن مسار الإنتخابات الرئاسية في ايران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تصعيد ميداني كبير في غزة يتزامن مع غليان سياسي في إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
13:20

غالانت: الجيش الاسرائيلي سيواصل إستهداف حزب الله عند الحدود وفي العمق

LBCI
أخبار دولية
13:18

لبنان يتراجع عن شكواه ضد اسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

منظمات تواصل سياسة التحريض.. لبقاء النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

بشرى للسياح والمغتربين... إعادة إطلاق التسوق المُعفى من الضريبة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:00

من اليوم..بدء إستيفاء رسوم الميكانيك لدى كافة مراكز شركات تحويل الأموال‏

LBCI
اقتصاد
02:59

انخفاض في سعر البنزين

LBCI
أخبار لبنان
09:26

اتحاد نقابات أصحاب الأفران والمخابز بحث في قضية الطحين الفاسد : لتخلية سبيل صاحب الشركة بانتظار نتيجة الفحوصات

LBCI
صحة وتغذية
10:15

ما هو الوقت المثالي لشرب القهوة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

تعرفوا على الفتاة اللبنانية الوحيدة التي تقدم عرض التعلق بشعرها

LBCI
أخبار لبنان
17:00

هوكستين: اتفاق للحدود البرية بين لبنان وإسرائيل يتم تنفيذه على مراحل قد يخفف من الصراع المحتدم بين البلدين

LBCI
اسرار
23:59

اسرار الصحف المحلية 31-05-2024

LBCI
فنّ
04:30

نادين نسيب نجيم تناشد المعنيين للتحرّك: هيدا الوسخ لازم ينلقط

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More