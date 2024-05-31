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تشلسي يتعاقد مع الإيطالي إنتسو ماريسكا للإشراف على تدريبه

2024-05-31 | 13:03
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تشلسي يتعاقد مع الإيطالي إنتسو ماريسكا للإشراف على تدريبه

تعاقد نادي تشلسي الإنكليزي، مع الإيطالي إنتسو ماريسكا للاشراف على تدريب الفريق وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية بريطانية في وقت متأخر يوم الخميس.

وقالت صحيفة "ديلي تلغراف" إن ماريسكا الذي قاد ليستر سيتي الى العودة الى الدوري الانكليزي الممتاز سينضم إلى النادي اللندني بعقد لخمس سنوات، بالإضافة إلى خيار التمديد لعام آخر وذلك بهدف منح النادي الاستقرار بعد عامين من الاضطرابات في ظل النظام الجديد بقيادة المستثمرين الأميركيين بهداد إقبالي وتود بوهلي.

وعمل ماريسكا، حتى العام الماضي مساعداً للإسباني بيب غوارديولا في مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي.

كان تشلسي يبحث عن مدرب جديد بعد انفصاله عن الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو الذي امضى موسماً واحدا على رأس الجهاز الفني، علماً بان اسم مدرب برنتفورد الدنماركي توماس فرانك وكيران ماكينا الذي قاد إيبسويتش تاون إلى الصعود إلى الدرجة الممتازة كانا على لائحة مسؤولي تشلسي.

غادر بوكيتينو رغم صحوة متأخرة شهدت فريقه يحتل المركز السادس في الدوري المحلي والتأهل لخوض مسابقة "كونفرنس ليغ"، لكنه غاب عن التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وخسر تشلسي نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية أمام ليفربول 0-1 بعد التمديد وبصعوبة أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس انكلترا بهدف متأخر.

ولكن كانت ثمة مؤشرات على أن مشروع مدرب توتنهام السابق بدأ يؤتي ثماره بعد سلسلة من خمسة انتصارات متتالية لإنهاء الموسم الذي ضمن مشاركة تشلسي في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل قبل ان يتوصل الطرفان الى اتفاق بالتراضي ينهي الشراكة بينهما.
 
 
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