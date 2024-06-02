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رياضة
عن انضمام مبابي إلى ريال مدريد... هذا ما كشفته تقارير إعلامية!
2024-06-02 | 11:00
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عن انضمام مبابي إلى ريال مدريد... هذا ما كشفته تقارير إعلامية!
عن انضمام مبابي إلى ريال مدريد... هذا ما كشفته تقارير إعلامية!
كشفت تقارير إعلامية أن لاعب كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي وقع رسمياً للانضمام إلى نادي ريال مدريد.
وكتب الصحفي المختص في أخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو عبر حسابه على إكس: " كيليان مبابي إلى ريال مدريد. تم التوقيع على كل الوثائق وختمها وإكمالها، ومن المقرر أن يعلن ريال مدريد عن توقيع مبابي الأسبوع المقبل. وقد اتخذ مبابي قراره في شباط ويمكن الآن اعتباره لاعباً جديداً في ريال مدريد".
ويعتزم ريال مدريد الإعلان عن توقيع مبابي مطلع الأسبوع المقبل، بحسب ما جاء في صحيفة "الغارديان".
المصدر
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