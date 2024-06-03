مهاجم إيفرتون وأرسنال السابق كيفن كامبل يرقد في المستشفى في وضع حرج

يرقد المهاجم السابق لإيفرتون وأرسنال الإنكليزيين لكرة القدم كيفن كامبل في المستشفى في وضع حرج، وذلك بسبب تعرضه لفشل كلوي وفق ما عُلِمَ الأحد.



ويُعتَقد أن كامبل أصيب بتوعك الأسبوع الفائت وكشف إيفرتون الأحد عن حجم معركته الصحية.



أصبح كامبل، البالغ 54 عاماً، من اللاعبين المفضلين لدى مشجعي إيفرتون بين عامي 1999 و2005، كما برز مع أرسنال في بداية مسيرته الاحترافية التي انطلقت عام 1988 بألوان الفريق اللندني حيث بدأ أيضاً مشواره في الفرق العمرية، قبل أن يتركه عام 1995 للانتقال الى نوتنغهام فورست.



وقال إيفرتون في بيان نشر على موقع "أكس": "لقد علمنا أن مهاجمنا السابق كيفن كامبل مريض للغاية حالياً"، مضيفاً أن الفائز بألوان أرسنال بألقاب الدوري (1991) والكأس (1993) وكأس الرابطة (1993) وكأس الكؤوس الأوروبية (1994) "ليس مجرد لاعب كرة قدم عظيم لكنه شخص رائع. كيفن كان وما زال مقاتلًا ونتمنى له ولعائلته التوفيق في هذا الوقت العصيب. نرسل كل حبنا".



وخاض كامبل ما مجموعه 209 مباريات بألوان أرسنال في جميع المسابقات، سجل خلالها 55 هدفاً مع 20 تمريرة حاسمة حسب موقع "ترانسفرماركت" المتخصص، فيما خاض مع إيفرتون 160 مباراة سجل خلالها 50 هدفاً، مقابل 85 مباراة مع نوتنغهام (31 هدفاً) و49 مع وست بروميتش (6) و20 مع كارديف سيتي الويلزي (من دون أهداف) و18 مع طرابزون سبور التركي (5 أهداف) ومباراة واحدة مع ليستر (هدف واحد).



ولعب كامبل ما مجموعه 542 مباراة خلال مسيرته، سجل خلالها 148 هدفاً مع 39 تمريرة حاسمة.