للمرة التاسعة على التوالي...بايلز تحرز لقب بطولة الولايات المتحدة للجمباز

للمرة التاسعة على التوالي...بايلز تحرز لقب بطولة الولايات المتحدة للجمباز



فازت لاعبة الجمباز الأميركية سيمون بايلز التي تستعد للمشاركة أيضاً في أولمبياد باريس، ببطولة الولايات المتحدة للجمباز للمرّة التاسعة على التوالي في مسيرتها يوم أمس الأحد في تكساس، وفق وكالة "فرانس برس".



قالت بايلز لشبكة أن بي سي بعد المسابقة "كان هدفي اليوم فقط أن أشعر بالراحة والثقة، كي أتقدّم الى التجارب الوطنية واتخذ خطوة جديدة نحو باريس".



للتأهل إلى الأولمبياد الصيفي، يتعيّن على حاملة أربع ذهبيات أولمبية تخطي التجارب الوطنية بين 27 و30 حزيران في مينيابوليس. يتوقع أن تنجح على الأقل عشر لاعبات بالتأهل إلى باريس.



سجّلت الأحد، في يومها الثاني من المسابقة بعد الجمعة، 59.300 نقطة ومجموع 119.750 نقطة، بعيداً عن وصيفتها سكاي بلاكلي (113.850).



أضافت ابنة السابعة والعشرين "لا يمكنني أن أكون أكثر فخراً من الطريقة التي أؤدي فيها راهناً، أعزّز ثقتي تدريجاً وأبرز نفسي أمام الجماهير لتكرار النجاح الذي أحقّقه في التمارين".



عادت بايلز إلى المسابقات في آب 2023، بعد عام من التوقّف، اثر انهيارها في أولمبياد طوكيو حيث انسحبت من مسابقات عديدة صيف 2021، لوقوعها ضحية مشكلات نفسية و"تويستيز" أي فقدان التوازن خلال الدوران في الهواء.



تألقت في مونديال أنتويرب بداية تشرين الأول وأظهرت انها ما زالت الملكة المتوجة على عرش الجمباز. في بلجيكا، أدهشت الجماهير بعدما نجحت في قفزة صعبة جدا وغير مسبوقة بالنسبة لرياضية.



ارتكبت الأحد بعض الأخطاء وسط أكروباتيات رائعة، بينها قفزة باتت تحمل اسمها.



وحلّت مواطنتها البطلة الأولمبية في المسابقة الكاملة سوني لي، في مركز رابع مشجع. عادت هي الأخرى بعد تعرّضها لمرض كلوي خطير كاد ينهي مسيرتها.