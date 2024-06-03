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فريق TMT Lebanon ينتصر في الصرفند (صورة)
2024-06-03 | 10:16
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فريق TMT Lebanon ينتصر في الصرفند (صورة)
فريق TMT Lebanon ينتصر في الصرفند (صورة)
شارك نادي "TMT Lebanon" في بطولة الـ"SOFC GIRLS"، الحدث القتالي الأضخم والأكبر الخاص بالفتيات للعبة الـ"Kyokushin" والذي نظّمته منظمة SOFC وأقامته في مجمع نبيه بري الرياضي.
وشارك في هذه البطولة كُلّ من اللاعبة فاطمة حريري، ابنة مدينة النبطية الجنوبية واللاعبة سنا دقيق ابنة بلدة حاريص الجنوبية، وانتهت البطولة بالفوز لصالح اللاعبة سنا دقيق بـِ "حزام البطولة".
وهنا نود أن نشير إلى أن هذه البطولة اُقيمت في الصرفند جنوب لبنان على الرغم من الوضع المأساوي في الجنوب اللبناني جرّاء العدوان الاسرائيلي المستمر إلّا أن هذا لم يمنع نادي TMT Lebanon مِن المشاركة في هذه البطولة لأن لبنان ينتصر بأبنائه ولا يليق بِـهذا البلد الحبيب إلّا الفرح والنّصر في كل الميادين وعلى جميع الجبهات، كما ونتوجّه بالشُّكر للمدرب حسن دقدوق والمدرب عامر عبدالنبي وكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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