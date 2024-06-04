تطور "مؤلم" في عملية تعافي نيمار... وما حقيقة عودته الى سانتوس؟

تطور "مؤلم" في عملية تعافي نيمار... وما حقيقة عودته الى سانتوس؟

كشف النجم البرازيلي نيمار الذي يغيب عن الملاعب منذ سبعة أشهر، أنه يحرز تطوّراً "مؤلماً" في عملية تعافيه من الإصابة والعملية الجراحية التي خضع له في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى، نافياً ما يُشاع عن تركه الهلال السعودي للعودة الى فريق بداياته سانتوس.



وقال ابن الـ32 عاماً الاثنين على هامش مزاد لصالح مؤسّسته الخيرية في ساو باولو "إنه أمر مؤلم، هناك الكثير من المعاناة، لكني في طور التعافي. مرّت سبعة أشهر منذ إصابتي، ولا يزال هناك بضعة أشهر أخرى، لكننا نصل إلى هناك"، إلى مرحلة التعافي والعودة الى الملاعب.



وانضم نيمار إلى الهلال في آب 2023 قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة ضخمة لكنه أصيب في 17 تشرين الأول خلال مباراة دولية لمنتخب بلاده، ما حرمه من المشاركة أغلب الموسم مع الهلال الذي بصم على موسم قوي شهد سلسلة تاريخية للانتصارات المتتالية بلغت 34 مباراة وتوّج بثنائية الدوري والكأس المحليين.



وفي تصريح أدلى به الشهر الفائت، أفاد المدرب البرتغالي للهلال جورجي جيزوس أن نيمار لن يكون جاهزاً للمشاركة في مرحلة الاستعداد للموسم المقبل، لأنه لن يتمكن من التعافي من إصابته واللعب تنافسياً قبل شهر أيلول المقبل على أقل تقدير.



ولن يكون نجم برشلونة الإسباني السابق بصحبة المنتخب البرازيلي خلال مشاركته في بطولة كوبا أميركا المقرّرة في الولايات المتحدة بين 20 حزيران و14 تموز.

وسُئل أخيراً نيمار عن الشائعات التي تتحدث عن عودته الموسم المقبل الى فريق بداياته سانتوس، فأجاب أن "ما يُقال غير صحيح تماماً، لا يوجد أي شيء مخطّط له. ما زال هناك عام على عقدي مع الهلال وآمل أن أتمكن من تقديم موسم رائع".



وتابع "صحيح أن سانتوس هو فريق قلبي وأود العودة يوماً ما، لكن ليس لدي خطة في ذهني" حالياً للعودة اليه، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".