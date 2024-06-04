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رياضة
لهذا السبب... نادي الرياضي يواجه غرامات مالية وتوقيف اللاعب علي منصور
2024-06-04 | 15:15
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لهذا السبب... نادي الرياضي يواجه غرامات مالية وتوقيف اللاعب علي منصور
لهذا السبب... نادي الرياضي يواجه غرامات مالية وتوقيف اللاعب علي منصور
أبلغ الاتحاد الدولي لكرة السلة أو "الفيبا" نادي الرياضي بإيقاف اللاعب علي منصور لمدة شهر وتغريمه 25 ألف دولار أميركي بعد الإشكال الذي وقع بينه وبين موظفي الفيبا وذلك بعد المباراة التي أُجريت ضد نادي الحكمة.
وبالإضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الدولي لكرة السلة غرامة 15 ألف دولار أميركي وذلك بسبب دخول عضو مجلس إدارة نادي الرياضي عبد الحوت إلى الملعب في ختام اللقاء.
ويُذكر أن الإشكال قد بدأ عندما حاول عبد الحوت الدخول إلى الملعب ولكن لم يسمح له أحد الموظفين بالدخول، الأمر الذي أدى إلى تدخّل منصور ولكن الأمور لم تتصاعد بحدة بل أكمل اللاعب الاحتفال مع رفاقه حينها.
المصدر
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